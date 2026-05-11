دونالد ترامپ اجازه داد تا وزیر دادگستری لهستان به آمریکا وارد شود، در حالی که مجارستان تصمیم لغو ورود وی را داشت

خبرگزاری ریانووستی گزارش داد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا شخصا اجازه داده است «زبیگنیو زیوبرو»، وزیر دادگستری و دادستان کل پیشین لهستان، وارد ایالات متحده شود. زیوبرو که در لهستان با پرونده کیفری مواجه است، پیش‌تر در مجارستان پناهندگی سیاسی دریافت کرده بود. اما «پیتر ماگیار»، نخست‌وزیر کنونی مجارستان، حتی پیش از آغاز به کار خود وعده داده بود که این تصمیم را لغو خواهد کرد. پس از آن، یک دادگاه لهستان حکم بازداشت غیابی زیوبرو را صادر کرد و او اکنون تحت تعقیب مقامات لهستانی قرار دارد. رسانه‌ها روز یکشنبه گزارش دادند که او در ایالات متحده حضور دارد. یک منبع به ریانووستی گفت: بر اساس اطلاعات ما، تصمیم درباره اینکه زبیگنیو زیوبرو بتواند به آمریکا بیاید و در آنجا بماند، مستقیما توسط رئیس‌جمهور ترامپ گرفته شد. او همچنین به نقل از مقامات لهستانی افزود که ورود زیوبرو به آمریکا برخلاف مقررات مهاجرتی ایالات متحده انجام شده است. این منبع گفت: لهستان تمامی مدارک سفر زبیگنیو زیوبرو، از جمله گذرنامه دیپلماتیک او را باطل کرده است. مشخص نیست او چه مدرکی را به مأموران مرزی آمریکا ارائه کرده است. این وضعیت نیازمند تصمیم‌گیری در بالاترین سطوح بود؛ در غیر این صورت، آقای زیوبرو اساسا نمی‌توانست وارد ایالات متحده شود. براساس اعلام دادستانی کل لهستان، زیوبرو مظنون به ایجاد و رهبری یک گروه سازمان‌یافته مجرمانه، اختلاس مالی و ارائه آگاهانه اطلاعات نادرست در اسناد رسمی است.

