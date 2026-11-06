دونالد ترامپ از احتمال تغییر در دولتش خبر داد

دونالد ترامپ با اشاره به احتمال تغییرات در دولتش، از اعتماد خود به پیت هگست گفت. این اظهارات هم‌زمان با استعفای سوزی وایلز، رئیس دفتر کاخ سفید، مطرح شده است.

دونالد ترامپ ، رئیس‌جمهور آمریکا، در مصاحبه‌ای تلویزیونی با برنامه ۶۰ دقیقه شبکه سی بی اس نیوز اعلام کرد که اعضای دولتش را دوست دارد و ممکن است در ترکیب دولت خود تغییراتی ایجاد کند. او همچنین گفت که به پیت هگست ، وزیر دفاع آمریکا، اعتماد دارد. این اظهارات در شرایطی مطرح شد که چند روز پیش سوزی وایلز ، رئیس دفتر کاخ سفید ، استعفای خود را اعلام کرده بود.

جزئیات اظهارات ترامپ درباره تغییرات دولت

دونالد ترامپ درباره احتمال تغییر در دولت خود گفت که افراد دولتش را خوب می‌داند، اما خودش را برای ایجاد تغییر در ترکیب کابینه آزاد می‌بیند. به گفته او، این تغییرات ممکن است در آینده انجام شود و هنوز جزئیات مشخصی درباره آن اعلام نشده است.

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ترامپ در همین گفت‌وگو با ستایش از عملکرد دولت خود، ادعا کرد که آمریکا در دو جنگ پیروز شده است. او به پیروزی در ونزوئلا اشاره کرد و گفت که میلیاردها دلار بازگردانده شده و میلیاردها دلار دیگر نیز بازگردانده خواهد شد. ترامپ همچنین گفت که این درگیری را، هر نامی که بر آن گذاشته شود، در کمتر از یک ساعت به پیروزی رسانده است.

در ادامه، ترامپ به خبرنگاران در روز جمعه گفت که می‌خواهد تغییری ایجاد کند و افزود که گاهی در زندگی باید گام جدیدی برداشت. این جمله‌ها در واکنش به خبر کناره‌گیری سوزی وایلز بیان شد و نشان داد که رئیس‌جمهور آمریکا این تحولات را بخشی از روند تغییرات در کاخ سفید می‌داند.

استعفای سوزی وایلز و پیامدهای سیاسی آن

سوزی وایلز، رئیس دفتر کاخ سفید، روز پنجشنبه استعفای خود را ارائه کرد. به گزارش سی بی اس نیوز، این اقدام با شکست‌های حزب جمهوری‌خواه در انتخابات میان‌دوره‌ای مرتبط است. وایلز یکی از تأثیرگذارترین چهره‌هایی به شمار می‌رود که دولت ترامپ را ترک کرده‌اند.

این شبکه خبری یادآوری کرد که در ابتدای امسال نیز چند مقام دیگر دولت ترامپ از سمت‌های خود کناره‌گیری کردند. از جمله، پم بوندی، دادستان کل، کریستی نوآم، وزیر امنیت داخلی، و لوری چاوز-درمر، وزیر کار، سمت‌های خود را ترک کردند. این فهرست نشان می‌دهد که تغییرات در ترکیب دولت ترامپ پیش از این نیز آغاز شده بود.

در کنار این تحولات، ترامپ گفت که هم‌زمان با آغاز تغییرات در دولت، درباره اعلام خبر کناره‌گیری وایلز نیز توضیح داد. اظهارات او نشان می‌دهد که کاخ سفید در حال بازنگری در برخی پست‌های کلیدی خود است، هرچند منبع خبر تصویر دقیقی از نام جایگزین یا زمان‌بندی نهایی ارائه نکرده است.

روند مذاکرات روسیه و اوکراین از نگاه ترامپ

دونالد ترامپ اعلام کرد که امروز و فردا تماس‌های سطح بالایی با مقامات روسیه و اوکراین خواهد داشت. او ادعا کرد که برای اولین بار، روسیه و اوکراین تمایل دارند برای پایان دادن به جنگ به توافق برسند.

ترامپ همچنین گفت که توافق نهایی، به تعبیر او، شامل تمام اروپا خواهد شد. این اظهارات در شرایطی مطرح شد که رئیس‌جمهور آمریکا در پاسخ به پرسش یک خبرنگار درباره تجاوز امشب آمریکا به ایران، گفت که نمی‌خواهد درباره آن صحبت کند. منبع خبر جزئیات بیشتری درباره این موضوع ارائه نکرده است.