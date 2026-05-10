دومین جلسه محاکمه سران رژیم سابق سوریه در دادگاه جنایی

در جلسه دوم دادگاه، اموال از جمله اموال منقول و غیرمنقول چهره‌ها برجسته رژیم سابق سوریه مصادره و در تصرف دولت قرار گرفته و آنها دیگر نمی‌توانند از دارایی‌های‌شان استفاده کنند. همچنین در این جلسه، عاطف نجیب نیز حضور داشت.

خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) روز یکشنبه ۲۰ اردیبهشت، گزارش داد که دادگاه جنایی سوریه، دومین جلسه محاکمه سران رژیم سابق این کشور را آغاز کرده است.

در این راستا، شعبه چهارم دادگاه جنایی در کاخ دادگستری دمشق، مقرر کرد که همه دارایی‌های‌ چهره‌های برجسته رژیم سابق سوریه، از جمله اموال منقول و غیرمنقول، آنها مصادره شده و در تصرف دولت قرار گرفته است و آنها دیگر نمی‌توانند از دارایی‌های‌شان استفاده کنند. این حکم شامل بشار اسد و خانواده او نیز می‌شود.

بشار اسد و ماهر اسد (هر دو به صورت غیابی)، فهد الفریج، محمد عیوش، لؤی العلی، قصی محیوب، وفیق ناصر، و طلال العصیمی از برجسته‌ترین چهره‌های رژیم گذشته سوریه بودند که در جلسه دوم دادگاه روز یکشنبه حضور داشتند





