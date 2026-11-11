دولت ایران در چارچوب طرح دارویار مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد ریال را به داروخانه‌ها و مراکز درمانی پرداخت کرد تا بزندن زنجیره تأمین دارو و تجهیزات پزشکی را پایداری پیدا کند. این اقدامات در مقابله با فشارهای مالی بر مراکز درمانی و تسهیل دسترسی بیماران به داروها انجام شد.

در پاک‌سازی و تقویت زنجیره تأمین دارو و تجهیزات پزشکی، دولت با هدف پایداری حوزه سلامت، به داروخانه‌ها و مراکز درمانی خدمات درمانی، پرداخت‌های عظیمی در قالب طرح دارویار انجام داد.

پاداش‌دهی بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد ریالی به مراکز درمانی

مجموع این پرداخت‌ها بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد ریال می‌رسد و شامل هزینه‌های خدمات سرپایی و بستری، تأمین شیرخشک و ملزومات مصرفی پزشکی مراکز دانشگاهی و غیردانشگاهی است. این اقدام با هدف کاهش فشار مالی بر مراکز درمانی، تسهیل دسترسی بیماران به دارو و جلوگیری از اختلال در روند ارائه خدمات درمانی صورت می‌گیرد و ادامه می‌یابد تا نظام سلامت کشور را از هر نوع ناراحتی نجات دهد.

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در این چارچوب، سهم برنامه‌های مختلف زیرمجموعه‌ای بوده است؛ سازمان تأمین اجتماعی ۵۱ هزار میلیارد ریال، سازمان بیمه سلامت ایران ۳۸ هزار میلیارد ریال و سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح ۱۰ هزار میلیارد ریال برنمی‌رسد. به‌وضوح مشخص است که این پرداخت‌ها نه تنها باعث کاهش هزینه‌های درمانی برای بیماران می‌شود، بلکه موجب‌ پیشرفت روند خدمت‌رسانی در حوزه‌های پزشکی می‌شود و حمایت از برابری در دسترسی به دارو و تجهیزات برای همه اقشار جامعه را تضمین می‌کند.

مدیران دیپارتمنت‌های مرتبط اعلام کردند که این پرداخت‌ها مرتبط با مراکز درمانی به عنوان ذی‌نفعان نهایی است؛ بنابراین حمایت از سازمان‌ها و موسسات公益 بر راه‌اندازی یک چارچوب پایدار در حوزه سلامت ایرانیان تأمین می‌شود. سپس، این اقدامات همزمان با سایر طرح‌های ملی در جهت بازسازی زیرساخت و بهبود کیفیت خدمات پزشکی در کشور هماهنگ می‌شود، و خروجی نهایی آن این است که می‌توان امید کرد که فشارهای مالی بر بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها کاهش یابد و نظارت بر کیفیت خدمات پزشکی بهبود یابد.

تقویت تأمین مالی و تسهیل دسترسی بیماران به دارو

با تمرکز بر این سه نکته کلیدی عربی از جمله تقویت تأمین مالی، تسهیل دسترسی بیماران و حفظ ثبات زنجیره تأمین، دولت ایران نشان می‌دهد که در زمینه بهبود نظام سلامت، گام‌های واقعی و قابل پذیرش را برداشته است. این اقدامات در لحظه‌ای است که ایران در مواجهه با چالش‌های اقتصادی، دکترای خود را از کلاس‌های درمانی سنتی حذف کرده و به یک رویکرد جدید برای ترویج عدالت و کیفیت در درمان توانسته است.

باعث می‌شود که بیماران در کنار استرس‌های اقتصادی، مشعوره کننده به دسترسی بر پایدة و مستمر برای داروها و درمان‌های لازم. به‌طور خلاصه، این گزارش نشان می‌دهد که دولت ایران با پرداخت مبلغی قابل توجه به داروخانه‌ها و مراکز درمانی، حفظ و تقویت روند خدمت‌رسانی در حوزه درمان را تسریع کرده و به عواملی اساسی مانند عدالت در دسترسی به دارو، کاهش فشارهای مالی بر مراکز درمانی و حفظ پایداری زنجیره تأمین دارو می‌پردازد.

این اقدام همچنین نقش پایداری این نظام سلامت را تقویت می‌کند و از مواجهه با مشکلات مالی در ادامه فعالیت این حوزه جلوگیری می‌کند.