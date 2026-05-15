یک نماینده مجلس معتقد است دولت می تواند برای جلوگیری از تعدیل نیرو سهم کارفرما را در طول ایام جنگ پرداخت کند و مجلس نیز اگر لازم باشد قانونی برای اجرای آن تصویب خواهد کرد.

مهرداد لاهوتی درباره راهکارهای بهبود وضعیت اقتصادی در شرایط جنگی، گفت: در وهله نخست،‌ دولت تاکنون عملکرد خوبی داشته است اما وارد مرحله فرسایشی و طولانی شدن جنگ شده‌ایم و آمریکا با ادامه محاصره دریایی، به دنبال ایجاد مشکلات اقتصادی برای کشور است. وی با بیان اینکه «متاسفانه هنوز اقتصاد کشور «آرایش جنگی» به خود نگرفته است»، گفت: در حوزه اقتصاد، قرارگاه، فرماندهی و آرایش جنگی دیده نمی‌شود و همه امور اقتصادی همچنان به روال عادی و نه متناسب با شرایط جنگی دنبال می‌شود.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس توضیح داد: در شرایطی که بسیاری از کالاها در گمرک وجود دارد، ترخیص آن‌ها همچنان درگیر بروکراسی اداری است حال اینکه باید کالا هر چه سریعتر به دست تولیدکننده و مصرف‌کننده برسد و این موضوع منوط به کم کردن بروکراسی اداری است. وی ابراز عقیده کرد: اگرچه مصوبات ما نسبت به قبل از جنگ، متفاوت است اما هنوز اقتصاد کشور «آرایش جنگی» به خود نگرفته‌ و ضوابط ترخیص کالا، مجوزهای واردات و صادرات و حتی شرایط پرداخت تسهیلات بانکی، تفاوتی با شرایط عادی و قبل از جنگ ندارد.

لاهوتی درباره تلاش برای جلوگیری از تعدیل نیرو در برخی بنگاه های اقتصادی گفت: در چنین شرایطی صندوق‌های بازنشستگی باید بیمه بیکاری را پرداخت کنند اما آیا صندوق‌های تامین اجتماعی توان پرداخت بیمه بیکاری را دارند؟ در این راستا دولت می‌تواند سهم کارفرما را در طول ایام جنگ پرداخت کند و اگر نیاز به قانون باشد مجلس می‌تواند آن را تصویب کند. همچنین دولت می‌تواند از محل تهاتر و سایر مسیرها، بدهی‌های خود با تامین اجتماعی را تسویه کند.

وی در پایان با تاکید مجدد بر اینکه تلاش‌های دولت ستودنی است، گفت: اقداماتی همچون واگذاری اختیار صدور مجوز واردات و صادرات به استانداران استان‌های مرزی، اقدام مثبتی بود که به کشور کمک‌ کرد





