اکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی که در جریان جزئیات مذاکرات قرار دارد، روز شنبه اعلام کرد که دولت ترامپ و ایران به توافق ی برای پایان دادن به جنگ نزدیک شدهاند و اختلافهای باقیمانده اغلب بر سر «لحن و عبارات» چند بند خاص است.
باراک راوید خبرنگار اکسیوس در همین زمینه نوشته «این یکی از قویترین نشانهها تا به این لحظه است که ثابت میکند این جنگِ تقریبا سه ماهه، ممکن است به روزهای پایانی خود نزدیک شده باشد. » با این حال، این مقام رسمی آمریکایی تاکید کرده که ترامپ هنوز تصمیم نهایی را درباره این توافق اتخاذ نکرده است.
در شرایطی که برخی احتمالها از دسترسی و نزدیک شدن دو طرف ایرانی و آمریکایی به توافق خبر میدهد، برخی سیاستمداران آمریکایی مخالف توافق با ایران بر این باورند که اگر ترامپ با تمدید ۶۰ روزه آتشبس بر پایه وعدههای جمهوری اسلامی موافقت کند، در عمل چیزی به دست نخواهد آورد. ترامپ در موضوع توافق و مذاکرات در جریان با ایران، روز شنبه با رهبران عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، مصر، ترکیه و پاکستان به صورت تلفنی گفتگو کرد.
یک دیپلمات منطقهای در همین زمینه به فاکسنیوز گفته «این تماس بسیار مثبت بود. پیشرفت خوبی در حال شکلگیری است. رهبران منطقه از این پیشرفتها و گشایشی که رئیسجمهور ترامپ در مذاکرات ایجاد کرده است، حمایت کردند. » یک منبع مطلع دیگر از این گفتگوها به اکسیوس گفته چندین تن از این رهبران از ترامپ خواستهاند که این توافق را بپذیرد.
یک مقام اسرائیلی نیز اعلام کرد انتظار میرود ترامپ روز شنبه با بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، گفتگو کند. در همین حال جیدی ونس، معاون رئیسجمهوری که در اوهایو به سر میبرد و همچنین و پیت هگست، وزیر دفاع که در وستپوینت بود، برای شرکت در جلسهای جهت بررسی این توافق به واشنگتن فراخوانده شدند.
ترامپ پیشتر به آکسیوس گفته بود که اواخر امروز با مذاکرهکنندگان خود دیدار خواهد کرد تا آخرین پیشنهاد ایران را بررسی کند و احتمالا تا روز یکشنبه تصمیم خواهد گرفت که آیا جنگ را از سر بگیرد یا خیر. او شانس دستیابی به یک توافق «خوب» یا در غیر این صورت «به خاک سیاه نشاندن آنها» را «پنجاه-پنجاه» توصیف کرد.
اگرچه توافق احتمالی با ایران هنوز نهایی نشده، اما پاکستان اعلام کرد که «پیشرفت امیدوارکنندهای به سمت یک تفاهم نهایی» حاصل شده است. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز شنبه اعلام کرد که ایران و آمریکا در مرحله پایانی گفتگوها درباره یک یادداشت تفاهم برای پایان دادن به جنگ هستند. این سخنگو اشاره کرد که این تفاهمنامه همچنین به مسائلی چون بازگشایی تدریجی تنگه هرمز، رفع محاصره از سوی آمریکا و آزادسازی داراییهای مسدود شده ایران خواهد پرداخت.
او در ادامه افزود که پس از این گام، یک دوره زمانی ۳۰ تا ۶۰ روزه برای مذاکره جهت دستیابی به یک توافق تفصیلی و جامع آغاز خواهد شد.
