گزارش فاکسنیوز درباره توافق جدید آمریکا با جمهوری آفریقای مرکزی برای انتقال حدود بیست پناهجوی ایرانی، سوری، افغانی و ترکیهای؛ اعتراض وکلای حقوق بشر و جزئیات مذاکرات هستهای بین آمریکا و ایران که هنوز به توافق نهایی نرسیدهاند.
دولت ایالات متحده تحت رهبری دونالد ترامپ در هفتههای اخیر اقدام به تنظیم توافقی جدید با جمهوری آفریقای مرکزی کرده است تا گروهی از پناهجویان ایرانی ، سوری، افغانی و حتی یک شهروند ترکیه را به این کشور منتقل کند.
بر اساس اطلاعات ارائهشده توسط شبکه فاکسنیوز، اولین پرواز انتقال ممکن است از روز پنجشنبه برگزار شود و حدود بیست نفر را در بر داشته باشد. این افراد شامل دو زن ایرانی است که در نوامبر ۲۰۲۴ به آمریکا وارد شدند، حکم تعلیق اخراج از سوی قاضی مهاجرت دریافت کردند و پس از درخواست پناهندگی موفق به دریافت حمایت قانونی شدهاند.
وکیل این دو زن، امیلی تروستل، هشدار داده است که بازگرداندن آنها به ایران میتواند منجر به شکنجه و آزارهای جدی شود؛ یکی از این زنان پس از گرویده شدن به مسیحیت تعمید گرفته و دیگری فعال دموکراتیک ایرانی است. توافق جدید بخشی از استراتژی گستردهتر واشنگتن برای استفاده از سازوکار اخراج به کشورهای ثالث است؛ روشی که به دولت آمریکا اجازه میدهد مهاجرانی که امکان بازگرداندن آنها به کشورهای مبدا به دلایل امنیتی یا انسانی وجود ندارد، به کشورهایی دیگر منتقل کند.
پیش از این نیز توافقاتی با جمهوری دموکراتیک کنگو و چندین کشور آفریقایی دیگر از جمله اسواتینی، غنای، سیرالئون و ... منعقد شده بود و این کشورها در ازای دریافت کمکهای مالی یا پشتیبانی لجستیکی، پذیرای برخی از این مهاجران شدهاند. فاکسنیوز اشاره میکند که جمهوری آفریقای مرکزی از زمان استقلال در سال ۱۹۶۰ با بیثباتی سیاسی، کودتاهای مکرر، ضعف حاکمیت مرکزی و آشوبهای مسلحانه مواجه بوده و این شرایط میتواند خطر بروز جنایتهای گسترده علیه غیرنظامیان را افزایش دهد.
به گفته این رسانه، مهاجرانی که به بانگی، پایتخت این کشور، منتقل میشوند، در آپارتمانهایی اسکان خواهند شد و بهسرعت به کشورهای مبدا بازگردانده نخواهند شد. سازمان بینالمللی مهاجرت (IOM) که در سال جاری حدود ۸۵ میلیون دلار بودجه آمریکایی دریافت کرده، اعلام کرده است که نقش آن صرفاً در ارائه کمکهای بشردوستانه داوطلبانه پس از ورود مهاجران محدود خواهد شد و در روند انتقال یا اخراج آنها دخالتی ندارد.
در همین حین، وکلای مدافع حقوق مهاجران نسبت به این توافق اعتراض داشتهاند و دولت آمریکا و وکلای دو زن ایرانی تا زمان انتشار این گزارش بیانیهای ارائه نکردهاند. در بخشی دیگر خبر، رسانه اسرائیلی واینت به گزارشاتی پرداخته که نشان میدهد ترامپ ادعا کرده بود همه طرفهای دخیل توافق هستهای ایران را تأیید کردهاند، در حالی که هیچ نشانهای از تأیید رسمی رهبر ایران، آیتالله خامنهای، وجود نداشته است.
اگرچه دفتر نخستوزیری اسرائیل پس از گفتوگوی تلفنی ترامپ و نتانیاهو به شکل غیررسمی اعلام کرده بود که مذاکراتی اولیه در حال شکلگیری است، اما واینت تأکید میکند که هنوز توافق نهایی در خصوص حذف ذخایر اورانیوم غنیشده، برچیدن زیرساختهای غنیسازی، محدودیت برنامه موشکی ایران و قطع حمایت تهران از گروههای نیابتی حاصل نشده است. این موارد نشان میدهد مذاکرات هستهای هنوز در مرحلهای ابتدایی قرار دارد و مسیر رسیدن به توافق جامع، به ویژه در بازه زمانی ۶۰ روزه پیشنهادی، چالشهای فراوانی دارد
پناهجویان ایرانی توافق مهاجرتی آمریکا جمهوری آفریقای مرکزی مذاکرات هستهای ایران واشنگتن-اسرائیل