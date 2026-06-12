دولت کوبا به تصمیم آمریکا برای اعمال تحریم‌های جدید علیه شرکت ملی نفت این کشور (Cupet) به شدت اعتراض کرد. دولت کوبا به تصمیم ایالات متحده آمریکا مبنی بر تحریم شرکت نفتی دولتی «کوپت» (Cupet) که در زمینه‌های استخراج، پالایش و تولید نفت خام فعالیت می‌کند، واکنش نشان داد.

دولت کوبا به تصمیم آمریکا برای اعمال تحریم‌های جدید علیه شرکت ملی نفت این کشور ( Cupet ) به شدت اعتراض کرد. دولت کوبا به تصمیم ایالات متحده آمریکا مبنی بر تحریم شرکت نفتی دولتی «کوپت» ( Cupet ) که در زمینه‌های استخراج، پالایش و تولید نفت خام فعالیت می‌کند، واکنش نشان داد.

بر اساس گزارش رسانه‌های محلی، برونو رودریگز، وزیر امور خارجه کوبا اظهار داشت که آمریکا محاصره اقتصادی و انرژی علیه کوبا را «عمیق‌تر» کرده است. رودریگز با اشاره به تحریم‌های واشنگتن علیه شرکت کوپت افزود: «مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، با رویکردی انتقام‌جویانه از سوی محافلی که بر اساس جاه‌طلبی‌های سلطه‌جویانه، اهداف ریاست‌جمهوری و محاسبات سیاسی حرکت می‌کنند، محاصره اقتصادی و انرژی علیه کوبا را تشدید می‌کند.

» اسکار پرز-اولیوا، معاون نخست‌وزیر و وزیر تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری خارجی کوبا نیز به این تصمیم واکنش نشان داد و گفت: «برای توجیه این اقدام، وزارت امور خارجه آمریکا به جای دلایل منطقی، به دروغ‌های پیش‌پافتاده و آشکار محافل ضد کوبایی و تهاجمی‌ترین، نادان‌ترین و خشمگین‌ترین بخش‌های آن‌ها متوسل شده است. » پیش از این، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) شرکت دولتی نفت کوبا (Cupet) را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده بود.

با این اقدام، شمار نهادها و مقامات کوبایی تحریم‌شده از جمله میگل دیاز-کانل، رئیس‌جمهور کوبا، بیش از پیش افزایش یافته است. مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا در این باره مدعی شده بود: «انرژی نیز مانند تمام منابع موجود در این جزیره، مدت‌هاست که از سوی دولت کمونیست کوبا هم به عنوان ابزار سرکوب استفاده می‌شود و هم ساختار غارتگرانه این رژیم را تغذیه می‌کند.

»دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در 30 ژانویه، فرمان اجرایی اعمال تعرفه گمرکی بر تمامی کالاهای وارداتی از کشورهایی که به کوبا نفت می‌فروشند یا تامین می‌کنند را امضا کرده بود. کاخ سفید مدعی شد این تصمیم با هدف حفاظت از امنیت ملی و منافع سیاست خارجی آمریکا در برابر «اقدامات و سیاست‌های مضر» کوبا اتخاذ شده است.

ترامپ در اظهارات خود در خصوص کوبا با اشاره به اینکه پس از ایران، به سراغ این کشور خواهند رفت و با دولت هاوانا گفتگو خواهند کرد، افزود کوبا یک «دولت فروپاشیده» است و تنها آمریکا می‌تواند مشکلات سیاسی و اقتصادی این کشور را حل کند. در مقابل، میگل دیاز-کانل، رئیس‌جمهور کوبا تاکید کرد که آمریکا به دنبال «بهانه» برای مداخله نظامی در کشورش است و هشدار داد که در صورت وقوع چنین سناریویی، منطقه به «حمام خون» تبدیل خواهد شد





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