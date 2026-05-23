دولت آمریکا دستور داد به مهاجرانی که در ایالات متحده اقامت دارند، اقامت دائم آمریکا را از طریق ویزای مهاجرتی دریافت کنند

Immigration News

دولت آمریکا دستور داد به مهاجرانی که در ایالات متحده اقامت دارند، اقامت دائم آمریکا را از طریق ویزای مهاجرتی دریافت کنند
ImmigrationGreen CardVisa
📆5/23/2026 12:32 AM
📰euronews_pe
اداره خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده با انتشار دستورالعمل تازه‌ای به افسران مهاجرتی دستور داد که فرایند گذار مهاجران از وضعیت موقت غیرمهاجرتی به وضعیت دائم مهاجرتی را به‌طور کلی به‌عنوان فرایندی تلقی کنند که باید خارج از ایالات متحده انجام شود.

بنابر دستورالعمل جدید دولت آمریکا، مهاجرانی که در ایالات متحده حضور دارند و خواهان دریافت اقامت دائم «گرین‌کارت» هستند، باید به کشور مبدا خود بازگردند و مراحل بررسی را طی کرده و از طریق وزارت خارجه آمریکا ویزای مهاجرتی دریافت کنند.

این اقدام وکلای مهاجرت را غیرقانونی می‌خوانند.

همچنین، وزارت امنیت میهن ایالات متحده رأی داد که «تبعه خارجی که به‌طور موقت در آمریکا حضور دارد و می‌خواهد گرین‌کارت دریافت کند، باید برای ثبت درخواست به کشور خود بازگردد.

