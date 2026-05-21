تنها دو ماه طول کشیده تا دولت ترامپ تقریبا تمام پنج سال سیاست دولت لیندون جانسون در جنگ ویتنام را طی کند: ورود به جنگ، تشدید درگیری، گرفتار شدن در بنبست فرسایشی و سپس آغاز مذاکرات.
نشریه فارن افرز در مقالهای تحلیلی با مقایسه جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران با جنگ ویتنام، استدلال میکند که دولت دونالد ترامپ تنها طی چند ماه مسیری را طی کرده که آمریکا در ویتنام طی چند سال پشت سر گذاشت؛ از ورود به جنگ و تشدید درگیری تا رسیدن به بنبست و تلاش برای خروج از طریق مذاکره. نویسنده مقاله معتقد است که جنگ ایران، مانند ویتنام، احتمالا نه با پیروزی کامل یک طرف، بلکه با توافقی ناپایدار و حلنشده پایان خواهد یافت
