دولت استرالیا در برابر بازگشت زنان مرتبط با داعش تحت فشار منتقدان

دولت میانه چپ استرالیا با برنامه‌ریزی برای بازگشت هفت زن و دوازده کودک وابسته به داعش در ماه مه مواجه است؛ وزیر کشور اشاره کرد که هیچ کمکی در سفر این افراد ارائه نمی‌شود و مخالفان دولت را به عدم توانایی در جلوگیری از ورود غیرقانونی متهم می‌کند.

روز سه‌شنبه ۲۶ مه هم‌زمان با اعلام برنامه‌ریزی‌شده برای بازگشت هفت زن استرالیا یی و دوازده کودک که پیشینه‌ای مرتبط با گروه تروریستی داعش دارند، انتقادات شدیدی به دولت میانه چپ استرالیا وارد شد.

این بازگشت دومین گروه از این دست است که در همان ماه از یک اردوگاه پناهجو در شمال‑شرق سوریه خارج می‌شود. وزیر کشور استرالیا، تونی برک، در بیانیه‌ای تأکید کرد که دولت در سفر این افراد کمکی ارائه نخواهد داد و هر شهروندی که مرتکب جرمی شده باشد باید انتظار داشته باشد که با تمام قدرت قانون روبه‌رو شود.

او افزود که این افراد تصمیم هولناکی برای پیوستن به یک سازمان تروریستی خطرناک گرفته‌اند و کودکانشان را در وضعیتی غیرقابل توصیف قرار داده‌اند. اگرچه برک زمان دقیق ورود گروه دوم به استرالیا را فاش نکرد، دفتر او تا زمان نگارش این مقاله پاسخی به درخواست‌های رسانه‌ای برای جزئیات بیشتر ندهده است.

بنگاه خبررسانی استرالیا گزارش داد که این گروه پنج‌شنبه گذشته اردوگاهی در شمال‌شرق سوریه را ترک کرده‌اند و احتمال ورود آنها به خاک استرالیا در روزهای آینده وجود دارد. در اوایل ماه جاری، چهار زن و نه کودک پس از بیش از هفت سال اسکان در یک اردوگاه سوریه به استرالیا بازگشتند.

دو نفر از این زنان به اتهام جرایم مرتبط با برده‌داری تحت پیگرد قضایی قرار گرفتند و زن دیگری به اتهام‌های مرتبط با تروریسم، از جمله عضویت احتمالی در داعش، متهم شد. این بازگشت برنامه‌ریزی‌شده مورد انتقاد مخالفان قرار گرفت که دولت میانه چپ نتوانسته است مانع ورود این افراد شود. در مقابل، مقامات استرالیا اعلام کردند برای جلوگیری از ورود مجدد شهروندان استرالیایی به کشور "محدودیت‌های بسیار جدی" اعمال می‌شود.

نهادهای اجرایی قانون و سازمان‌های اطلاعاتی استرالیا بیش از یک دهه است که برای چنین بازگشت‌هایی برنامه‌ریزی کرده و نظارت‌های لازم بر افرادی که وارد کشور می‌شوند را پیاده‌سازی نموده‌اند. در بازه زمانی ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶، تعدادی از زنان استرالیایی برای پیوستن به همسران خود که ادعای عضویت در داعش را داشته‌اند، به سوریه سفر کردند. پس از فروپاشی خلافت اسلامی داعش در سال ۲۰۱۹، بسیاری از این زنان در اردوگاه‌های بازداشت نگهداری شدند.

در ژانویه گذشته، ایالات متحده انتقال اعضای بازداشت‌شده داعش را از سوریه آغاز کرد؛ اقدامی که پس از سقوط نیروهای دموکراتیک سوریه به رهبری کردها صورت گرفت. این نیروها مسئول حفاظت از حدود دوازده مرکز نگهداری جنگجویان و غیرنظامیان وابسته به داعش، از جمله اتباع خارجی، بودند.

در همین حین، مقامات استرالیایی قصد دارند به سرعت مرد جوان ۲۴ ساله‌ای که مظنون به مشارکت در حمله سیدنی است، بازجویی کنند و قوانین سختگیرانه‌تر در زمینه سلاح را به دستور کار خود اضافه نمایند. این تحولات هم‌زمان با اظهارات نخست‌وزیر استرالیا درباره تأثیر ایدئولوژی داعش بر پدر و پسری که در تیراندازی ساحل بوندای ۱۵ نفر را کشته بودند، به فضای سیاسی و امنیتی کشور جذابیت بیشتری بخشیده است





