دولت چهاردهم مصوبه بازگشایی اینترنت را تصویب کرد؛ وزیر ارتباطات: بازگشت ثبات و اعتماد دیجیتال

دولت با تصویب مصوبه بازگشایی اینترنت پس از سه ماه قطعی، گام مهمی در جهت بازگرداندن زیرساخت‌های دیجیتال و تقویت اقتصاد آنلاین برداشته است. وزیر ارتباطات در بیان این تصمیم، آن را نشانه‌ای از ثبات و اعتماد ملی توصیف کرد.

دولت چهاردهم پس از گذشت نزدیک به سه ماه اختلال گسترده و قطعی در دسترسی به اینترنت، مصوبه بازگشایی شبکه ملی را تصویب کرد. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، ستار هاشمی، این تصمیم را نه تنها یک اقدام فنی، بلکه نشانه‌ای واضح از بازگشت ثبات و اعتماد به زیرساخت‌های دیجیتال می‌داند.

وی افزود که این گام مهم پس از برگزاری جلسات فشرده «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» و با دستور مستقیم رئیس‌جمهور اتخاذ شده و هم‌اکنون در مرحله اجرا قرار دارد. هاشمی در گفتگویی با رسانهٔ "شرق" تأکید کرد که دوره طولانی‌مدت محدودیت اینترنت که از دی‌ماه ۱۴۰۴ آغاز شد، به اقتصاد دیجیتال، کسب‌وکارهای آنلاین و میلیون‌ها کاربر ضربه‌های جدی وارد کرده بود.

او افزود ادامه این وضعیت ممکن بود به تضعیف سرمایه‌گذاری داخلی، مهاجرت نخبگان فنی و گسترش الگوهای ارتباطی خارج از حکمرانی رسمی منجر شود. بر این پایه، وزیر گفت پیرو دستورات رئیس‌جمهوری و برگزاری سه جلسهٔ فشرده کارشناسی به همراه یک جلسهٔ رسمی استراتژیک، فرآیند بازگرداندن اینترنت به وضعیت پیشین آغاز شده است.

در اولین جلسهٔ رسمی ستاد که امروز برگزار شد، از مجموع پانزده عضو اصلی، یازده نفر حضور داشتند و مصوبه بازگشایی با نه رأی موافق در مقابل دو رأی مخالف تصویب شد. علاوه بر این، مصوبهٔ دیگری برای تعیین ساختار کارگروه‌های تخصصی ستاد و نظارت بر عملکرد دبیرخانه اتخاذ شد. هاشمی افزود پس از اخذ دستور رئیس‌جمهور، این مصوبه به وزارت ارتباطات ارجاع می‌شود و همکاران فنی به سرعت اقدام به بازگرداندن اینترنت به مدار عادی کرده‌اند.

وی خاطرنشان کرد که از نخستین روز دولت چهاردهم، هدف اصلی کاهش عوارض ناشی از اختلالات ارتباطی، حفظ پایداری خدمات و حمایت از کسب‌وکارها بوده و در این مسیر سعی شده است تعادلی بین ملاحظات امنیتی، فنی و اجتماعی برقرار گردد. وزیر بر این نکته تأکید کرد که اینترنت دیگر تنها یک ابزار ارتباطی نیست، بلکه بخش اساسی زیرساخت‌های کلان کشور در حوزه‌های اقتصاد، آموزش، سلامت، حمل‌ونقل، خدمات عمومی و امنیت سایبری است.

هر اختلال گسترده می‌تواند اثرات زنجیره‌ای و ثانویه‌ای بر زندگی مردم داشته باشد. بر اساس گزارش‌های رسمی، محدودیت‌های اینترنتی اخیر خسارات قابل‌توجهی به اقتصاد دیجیتال و کسب‌وکارهای آنلاین وارد کرده و خطر تضعیف سرمایه‌گذاری و فرار نیروی انسانی متخصص را تقویت کرده بود.

هاشمی همچنین به هدف برنامه هفتم توسعه در حوزه ارتباطات اشاره کرد: دستیابی به سهم ده‌درصدی اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی تا پایان سال ۱۴۰۷، که بدون ایجاد بستر ارتباطی باثبات و توسعه زیرساخت‌های دیجیتال دشوار است. در پایان، وی از تصمیمات راهبردی رئیس‌جمهور، دکتر پزشکیان، و پیگیری‌های مستمر دکتر عارف در برگزاری جلسات ستاد قدردانی کرد و گفت این مسیر باید با هماهنگی نهادی، تقویت حکمرانی یکپارچه و اجتناب از تصمیمات پراکنده، پایدار و قابل اعتماد باقی بماند





