الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاعرسانی دولت، در دیدار با اعضای تحریریه پایگاه اطلاعرسانی دولت، بر موفقیت ایران در جنگ رسانهای و روایتسازی در دوران جنگ اخیر تاکید کرد و گفت که ایران توانسته است مظلومیت و حقانیت خود را به جهانیان نشان دهد.
الیاس حضرتی ، رئیس شورای اطلاعرسانی دولت، در دیداری با اعضای تحریریه پایگاه اطلاعرسانی دولت ، دستاوردهای ایران در جنگ اخیر را مورد بررسی قرار داد و با ابراز خرسندی از این دیدار، بر اهمیت جنگ روایتها و رسانهای تاکید ورزید. وی با اشاره به تحمیل جنگی بزرگ بر کشورمان توسط دو قدرت نظامی با تسلیحات اتمی، که منجر به شهادت رهبر و فرماندهان برجسته و خسارات هنگفت شد، خاطرنشان کرد که ایران با وجود این مصائب، استوار و سربلند باقی ماند.
حضرتی در ادامه به دوران سخت تحریمهای شدید، جنگ هشت ساله با عراق و سه حادثه بحرانی در سال ۱۴۰۴ اشاره کرد و گفت که دشمنان به دنبال برهم ریختن اوضاع و تسلیم کشور بودند، اما ایران با اتکا به نیروهای مسلح شجاع و مردم همیشه در صحنه، توانست دشمنان را مستاصل و درمانده کند. وی با تاکید بر لزوم ایجاد میدان روایت جنگ از همان روز نخست، به موفقیت چشمگیر ایران در جنگ رسانهای و اطلاعرسانی اشاره کرد و افزود که حتی دونالد ترامپ نیز به برتری ایران در این عرصه اذعان کرده است. رسانههایی چون گاردین و سیانان نیز اعتراف کردند که ایران در انعکاس روایات، موفقتر از دشمن عمل کرده است. حضرتی همچنین به دستاوردهای نظامی ایران در وارد آوردن ضربات شدید به پایگاههای رژیم صهیونیستی و آمریکا در منطقه، علیرغم برتری تسلیحاتی دشمن، اشاره کرد. وی تاکید کرد که ایران در حوزههای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حیثیتی نیز ضربات محکمی به دشمن وارد کرده است. رئیس شورای اطلاعرسانی دولت در تشریح جنگ رسانهای و روایتسازی، سه واقعیت کلیدی را که ایران به جهان اعلام کرده است، برشمرد: اول، مظلومیت و حقانیت ملت ایران و دروغگویی دشمن؛ دوم، ناسازگاری دشمنان با صلح و غیرقابل اعتماد بودن آنها، که جهان شاهد بود چگونه دشمن در میانه مذاکرات به صورت غیرقانونی وارد جنگ شد؛ و سوم، توانایی، اقتدار و تابآوری نیروهای نظامی و ملت ایران. حضرتی بیان داشت که این سه موضوع به خوبی ترسیم شد و فضای رسانهای جهان را تا حدود ۷۰ درصد در اختیار گرفت، به طوری که ترامپ شجاعت و توانایی نیروهای نظامی ایران را ستود و وزیر دفاع آمریکا از ضعف رسانههای خود انتقاد کرد. روزنامه واشنگتن پست نیز اذعان کرد که ایران با وجود کمبود امکانات، دست برتر در جنگ رسانهای را به دست آورده است. حضرتی موفقیت در این عرصه را مرهون زحمات اعضای تحریریه پایگاه اطلاعرسانی دولت دانست و از تلاشهای شبانهروزی آنان درخشیدند تقدیر کرد. وی تاکید کرد که بخشی از این پازل موفقیت، حاصل کار آنان است، هرچند همه در این موفقیت نقش داشتند، از خبرنگاران خارجی و شبکههای بینالمللی گرفته تا آزادیخواهان، فعالان ضد جنگ، توییتهای مقامات عالیرتبه کشور و فعالان شبکههای اجتماعی، صدا و سیما و رسانههای داخلی و خارجی. با این حال، پایگاه اطلاعرسانی دولت جایگاه ویژهای در این میان داشت. وی افزود که تصویری که امروز از مردم ایران در جهان شکل گرفته، تصویری از انسانهای شجاع، وطنپرست و مقاوم است که در برابر تهدیدها ایستادگی کردهاند. این ایستادگی هم در خیابانها توسط مردم، هم در میدان توسط نیروهای مسلح و هم در دولت که با وجود مشکلات و کمبودها، توانست نیازهای عمومی مردم را تامین کند، دیده شد. حضرتی در پایان تاکید کرد که زحمات انجام شده و انعکاس مناسب آنها، موجب افزایش محبوبیت دولت شده است و از تکتک اعضای تحریریه تشکر و ابراز افتخار کرد. وی مجموعه جوانان خوشفکر و متخصص حاضر در پایگاه اطلاعرسانی دولت را تحسین کرد و ابراز امیدواری نمود که انتظارات از این مجموعه بالاتر خواهد رفت. در ابتدای این دیدار، مهدی بابایی، مدیرکل پایگاه اطلاعرسانی دولت، گزارشی از اقدامات این پایگاه در طول جنگ اخیر ارائه داد و اعضای تحریریه نیز به بیان مسائل و مشکلات مرتبط با حوزه کاری خود پرداختند
جنگ رسانهای روایتسازی الیاس حضرتی پایگاه اطلاعرسانی دولت موفقیت ایران