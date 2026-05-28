در سال ۲۰۱۸ زنی به آزمایشگاه ژنتیک جمعیت و تشخیص هویت دانشگاه ملی کلمبیا مراجعه کرد و گفت دو سال پیش صاحب پسران دوقلویی شده است و میخواست مشخص شود پدر دو پسر دوقلوی دوسالهاش چه کسی است. آنها آزمایش معمول در این زمینه را انجام دادند و ناچار شدند دوباره آزمایش را تکرار کنند. نتیجه چنان شگفتآور بود که آنها نیاز داشتند تا مطمئن شوند. دوقلوها از یک مادر اما از دو پدر بودند. این پدیده نادری است که به عنوان لقاح همزمان از دو مرد متفاوت شناخته میشود. در میان منابع علمی حدود ۲۰ مورد در سراسر جهان گزارش شده است.
