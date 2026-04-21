وزارت خزانه‌داری آمریکا با هدف تضعیف قابلیت‌های نظامی ایران، ۱۴ فرد و شرکت مرتبط با پروژه‌های موشکی و پهپادی سپاه پاسداران و هواپیمایی ماهان را تحریم کرد.

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا در اقدامی تازه و در راستای سیاست فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی ایران ، فهرست تحریم‌های خود را علیه ۱۴ فرد و نهاد که در تأمین تجهیزات نظامی برای تهران مشارکت داشته‌اند، گسترش داد. این تحریم‌ها که به صورت مستقیم شبکه تدارکات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران را هدف قرار داده است، در زمانی ابلاغ می‌شود که تنش‌های منطقه‌ای پس از پایان دوره آتش‌بس دو هفته‌ای، وضعیت شکننده‌ای را تجربه می‌کند.

بر اساس بیانیه رسمی وزارت خزانه‌داری، هدف اصلی این تحریم‌ها مسدود کردن دسترسی ایران به قطعات حساس فنی از جمله سرووموتورهای دقیق، فیبر کربن و مواد شیمیایی لازم برای ساخت سوخت جامد موشک‌های بالستیک است که نقش کلیدی در توان بازدارندگی و عملیاتی این کشور دارند.

در لایه عملیاتی، این تحریم‌ها شامل مجموعه‌ای از شرکت‌های مستقر در ترکیه، امارات متحده عربی و ایران است که نقش پل‌های ارتباطی برای دور زدن محدودیت‌های بین‌المللی را بازی می‌کردند. به طور مشخص، نقش شرکت پیشگام الکترونیک صفه در تهیه هزاران سرووموتور برای پهپادهای سری شاهد که در حملات اخیر علیه متحدان ایالات متحده استفاده شده، برجسته شده است. همچنین اسامی افرادی نظیر کمال صباح بلخ‌کنلو که از طریق شبکه صرافی خود تأمین مالی این خریدهای غیرقانونی را تسهیل کرده، در لیست سیاه قرار گرفته‌اند.

در کنار این شبکه، شرکت هواپیمایی ماهان ایر نیز بار دیگر تحت فشارهای مضاعف قرار گرفته و دو فروند هواپیمای بوئینگ ۷۷۷ متعلق به این شرکت به دلیل ارتباط با سپاه پاسداران در لیست تحریم‌های مستقیم قرار گرفتند. این اقدام نشان‌دهنده تلاش واشینگتن برای مسدود کردن مسیرهای لجستیکی است که از طریق حمل‌ونقل هوایی، قطعات حساس را به داخل ایران منتقل می‌کنند.

همزمان با این تحولات در حوزه تحریم‌ها، فضای سیاسی دیپلماتیک نیز به شدت متشنج گزارش شده است. در حالی که دونالد ترامپ، رییس‌جمهور آمریکا، از تمدید مجدد آتش‌بس خبر داده است، گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های معتبر بین‌المللی مانند واشینگتن‌پست و نیویورک‌تایمز حاکی از وجود شکاف‌های عمیق در ساختار تصمیم‌گیری تهران برای ورود به دور جدید مذاکرات صلح است. تعویق سفرهای دیپلماتیک مقامات آمریکایی به پاکستان که قرار بود نقطه عطفی در فرآیند تنش‌زدایی باشد، نشان می‌دهد که بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری‌های کلان ایران، مسیر رسیدن به توافق نهایی را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. ایالات متحده تأکید دارد که تا زمان تغییر رفتار رژیم در توسعه ظرفیت‌های موشکی و پهپادی، نه تنها تحریم‌های موجود باقی می‌ماند بلکه هرگونه شبکه حمایتی که سعی در تقویت توان نظامی ایران داشته باشد با اقدامات بازدارنده مشابه روبرو خواهد شد.





