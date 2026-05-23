در حالی که محدودیت و اختلال گسترده اینترنت طی هفته‌های گذشته از سوی کاربران، کسب‌وکارها و فعالان اقتصاد دیجیتال به عنوان یکی از مهم‌ترین انتقادها مطرح شده بود و این قطعی حالا به هشتادوپنجمین روز خود رسیده، مقام‌های وزارت ارتباطات و نهادهای مرتبط، بیش از گذشته تلاش می‌کنند این محدودیت‌ها را با استناد به تهدیدهای سایبری توضیح دهند.

این روایت می‌گوید که محدودسازی اینترنت بخشی از راهکار مقابله با حملات سایبری در جریان جنگ سایبری «جنگ رمضان» بوده است. هرچند بسیاری از کارشناسان امنیت سایبری و فعالان اینترنتی، این استدلال را محل مناقشه می‌دانند. رئیس سازمان فناوری اطلاعات و معاون وزیر ارتباطات، محمدمصطفی صدر، تازه‌ترین مقام دولتی است که از ابعاد حملات سایبری در دوران جنگ صحبت کرده است.

او با تشریح عملکرد سازمان فناوری اطلاعات در جریان جنگ تحمیلی رمضان اعلام کرد که بیش از ۵۰۰ حمله و تهدید سایبری توسط مرکز ماهر شناسایی و رصد شده و پشتیبانی فنی لازم برای مقابله با این تهدیدها در اختیار دستگاه‌ها قرار گرفته است. طبق گفته او، با وجود شرایط جنگی، خدمات دولت الکترونیک بدون قطعی ادامه داشته و هیچ‌گونه قطعی در سرویس‌های دولت الکترونیک رخ نداد.

تعداد کاربران پنجره ملی خدمات دولت هوشمند از ۸۰ میلیون نفر عبور کرده و بیش از یک میلیارد تراکنش و تبادل داده میان دستگاه‌های اجرایی ثبت شده است. همچنین، زیرساخت‌های ارسال پیامک‌های خدماتی دولت و سامانه‌هایی مانند پنجره واحد زمین و درگاه ملی مجوزها نیز در طول جنگ بدون وقفه فعال بوده‌اند و بیش از ۵۰ هزار درخواست از طریق پنجره واحد زمین ثبت و پیگیری شده است.

در مقابل، رئیس مرکز ملی فضای مجازی نیز هفته گذشته گفته بود که در ایام جنگ رمضان، روزانه بیش از ۱۰۰ حمله سایبری علیه کشور انجام می‌شد و با کمک متخصصان امنیت سایبری و نیروهای امنی، تا حد زیادی مهار شده‌اند. بررسی گزارش‌ها و اظهارنظرهای مختلف در رسانه‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از متخصصان حوزه امنیت سایبری معتقدند قطع اینترنت لزوما به معنای افزایش امنیت نیست و حتی در برخی موارد، دسترسی به ابزارهای امنیتی، سرویس‌های ابری، به‌روزرسانی‌ها و سامانه‌های مقابله با حملات را مختل می‌کند.

در نتیجه، این موضوع همچنان یکی از اصلی‌ترین محل‌های اختلاف میان روایت رسمی و فعالان اقتصاد دیجیتال به شمار می‌رود. محدودیت‌های بلندمدت اینترنت در ماه‌های گذشته به فشار سنگینی بر کسب‌وکارها، استارتاپ‌ها و کاربران وارد کرده است و بسیاری از فعالان این حوزه هشدار داده‌اند که تداوم چنین سیاست‌هایی علاوه بر خسارت اقتصادی، شکاف دیجیتال و بی‌اعتمادی عمومی را نیز تشدید می‌کند





