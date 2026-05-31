دوران پساز جنگ: بازسازی امید، اعتماد و همبستگی ملی در ایران

جنگها زمانی پایان مییابند که سلاحها خاموش شوند، اما آثار آنها معمولا بسیار فراتر از میدانهای نبرد ادامه پیدا میکند. بحرانهای بزرگ، علاوه بر خسارتهای اقتصادی و امنیتی، بر روح جمعی ملتها نیز تأثیر میگذارند.
اضطراب، نااطمینانی، فرسایش اعتماد عمومی، افزایش نگرانی نسبت به آینده و تضعیف سرمایه اجتماعی از جمله پیامدهایی هستند که گاه سالها پس از پایان بحران نیز باقی میمانند. از همین رو، دوران پس از جنگ صرفا دوره بازسازی زیرساختها نیست؛ بلکه مرحله بازسازی امید، اعتماد و همبستگی ملی نیز هست. ایران نیز پس از پشت سر گذاشتن یکی از حساسترین مقاطع سالهای اخیر، وارد مرحلهای شده است که میتوان آن را «دوران پساجنگ» نامید.
در این مرحله، مهمترین پرسش پیشروی سیاستگذاران این نیست که چگونه بحران را مدیریت کنند؛ بلکه این است که چگونه جامعه را به سوی آیندهای مطمئنتر، امیدوارتر و منسجمتر هدایت کنند. پاسخ به این پرسش نیازمند فراتررفتن از مدیریت روزمره امور و اندیشیدن به یک پروژه ملی برای بازسازی سرمایه اجتماعی کشور است
