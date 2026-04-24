ده میلیارد دلار برای بازسازی بهداشت غزه مورد نیاز است

نماینده سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد بازسازی بخش سلامت نوار غزه پس از حملات اخیر به 10 میلیارد دلار بودجه نیاز دارد. خسارات وارد شده به مراکز درمانی غزه حدود 1.4 میلیارد دلار برآورد شده است.

راین‌هیلده فان دوردت، نماینده سازمان جهانی بهداشت در سرزمین‌های اشغالی فلسطین ، در اظهاراتی هشداردهنده، اعلام کرد که بازسازی کامل زیرساخت‌های بهداشتی ویران شده در نوار غزه نیازمند تخصیص فوری و قابل توجه مبلغ 10 میلیارد دلار است.

این رقم، برآوردی از خسارات گسترده‌ای است که بخش سلامت غزه در پی حملات اخیر اسرائیل متحمل شده و بازسازی آن در طول یک دوره پنج ساله ضروری به نظر می‌رسد. فان دوردت در جریان یک نشست خبری آنلاین که از سوی دفتر اروپایی سازمان ملل در ژنو برگزار شد، با ترسیم تصویری تکان‌دهنده از وضعیت انسانی و تخریب‌های فاجعه‌بار در غزه، تاکید کرد که ابعاد ویرانی در این منطقه به حدی گسترده است که وصف آن دشوار است.

او با اشاره به اینکه خسارت مستقیم وارد شده به بیمارستان‌ها، مراکز درمانی، داروخانه‌ها و سایر تاسیسات بهداشتی در غزه به حدود 1.4 میلیارد دلار می‌رسد، افزود که این تخریب‌ها، دسترسی به خدمات بهداشتی ضروری را برای جمعیت آسیب‌پذیر غزه به شدت محدود کرده است. فان دوردت همچنین به وضعیت اسفناک آوارگان فلسطینی اشاره کرد و گفت که اکثریت قریب به اتفاق خانواده‌های ساکن غزه، در حال حاضر در میان آوارگان و در شرایط نامناسبی همچون چادرها زندگی می‌کنند و برای تامین ابتدایی‌ترین نیازهای خود، از جمله غذا، آب آشامیدنی سالم و دارو، به کمک‌های فوری و مستمر انسانی وابسته هستند.

او با ابراز نگرانی عمیق از ادامه درگیری‌ها و نقض آتش‌بس اعلام شده، تصریح کرد که با وجود تلاش‌های بین‌المللی برای برقراری صلح، حملات هوایی، بمباران‌ها و صدای تیراندازی همچنان در غزه شنیده می‌شود و این وضعیت، امنیت و ثبات در این منطقه را به شدت تهدید می‌کند. این مسئله، بازسازی و ارائه خدمات بهداشتی را با چالش‌های جدی مواجه می‌کند و مانع از بهبود شرایط زندگی مردم غزه می‌شود.

نماینده سازمان جهانی بهداشت با ارائه آمار تکان‌دهنده‌ای از میزان تخریب مراکز درمانی در غزه، اعلام کرد که بیش از 1800 مرکز بهداشتی و درمانی، شامل بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی اولیه، درمانگاه‌ها، داروخانه‌ها و آزمایشگاه‌ها، به‌طور کامل یا جزئی تخریب شده‌اند. این تخریب گسترده، ظرفیت بخش بهداشت غزه را به شدت کاهش داده و توانایی ارائه خدمات بهداشتی به جمعیت آسیب‌پذیر را به حداقل رسانده است.

او تاکید کرد که بازسازی این مراکز، نه تنها برای بهبود وضعیت بهداشتی مردم غزه ضروری است، بلکه برای حفظ کرامت انسانی و جلوگیری از بروز بحران‌های بهداشتی بزرگتر نیز حیاتی است. فان دوردت همچنین خواستار حمایت فوری و گسترده جامعه بین‌المللی از بخش بهداشت غزه شد و بر اهمیت ارائه کمک‌های مالی و فنی برای بازسازی زیرساخت‌های بهداشتی و تامین نیازهای اساسی مردم غزه تاکید کرد.

او هشدار داد که در صورت عدم اقدام فوری، وضعیت بهداشتی در غزه به مرز فاجعه خواهد رسید و پیامدهای ناگواری را برای کل منطقه به همراه خواهد داشت. این در حالی است که سازمان‌های حقوق بشری و بین‌المللی نیز بارها نسبت به وخامت اوضاع انسانی در غزه هشدار داده‌اند و خواستار توقف فوری درگیری‌ها و رفع محاصره این منطقه شده‌اند.

آنها تاکید می‌کنند که محاصره غزه، دسترسی به مواد غذایی، دارو و سایر اقلام ضروری را برای مردم این منطقه محدود کرده و باعث تشدید بحران انسانی شده است. همچنین، تخریب زیرساخت‌های بهداشتی و آموزشی، آینده غزه را به خطر انداخته و مانع از توسعه و پیشرفت این منطقه شده است. بنابراین، بازسازی غزه و بهبود شرایط زندگی مردم این منطقه، نیازمند یک تلاش جمعی و هماهنگ از سوی جامعه بین‌المللی است.

این تلاش باید شامل ارائه کمک‌های مالی و فنی، رفع محاصره غزه و ایجاد یک محیط امن و پایدار برای زندگی مردم این منطقه باشد. فان دوردت در پایان سخنان خود، بار دیگر بر اهمیت حمایت از مردم غزه و بازسازی زیرساخت‌های بهداشتی این منطقه تاکید کرد و گفت که سازمان جهانی بهداشت، تمام تلاش خود را برای ارائه کمک‌های لازم به مردم غزه و بهبود وضعیت بهداشتی این منطقه به کار خواهد گرفت





aa_persian / 🏆 11. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

غزه سازمان جهانی بهداشت بازسازی بهداشت اسرائیل فلسطین

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

بخش ماشین‌آلات کشاورزی ترکیه به دنبال ثبت رکورد جدید در صادراتبخش ماشین‌آلات کشاورزی ترکیه امسال هدف‌گذاری کرده صادرات خود را به 1.4 میلیارد دلار افزایش دهد. - خبرگزاری آناتولی

Read more »

سازمان ملل: 1.4 میلیون کودک در نیجریه در معرض خطر سوء‌تغذیه هستندنماینده موقت سازمان ملل در نیجریه اعلام کرد که 1.4 میلیون کودک به دلیل حملات تروریستی در این کشور در معرض خطر سوء‌تغذیه قرار دارند. - خبرگزاری آناتولی

Read more »

وزیر آموزش و پرورش ایران: 1.4 میلیون بازمانده از تحصیل وجود داردوزیر آموزش و پرورش ایران گفت که 1.4 میلیون نفر از شهروندان این کشور از تحصیل بازمانده اند. - خبرگزاری آناتولی

Read more »

افزایش قیمت نفت در پی تصمیم «اوپک پلاس» برای کاهش تولیدپس از تصمیم «اوپک پلاس» برای کاهش 1.4 میلیون بشکه‌ای تولید روزانه، قیمت نفت در معاملات اولیه آسیا بیش از 2 دلار در هر بشکه افزایش یافت.ساعاتی پس از آن که

Read more »

منظور: صادرات روزانه نفت از مرز ۱.۴ میلیون بشکه عبور کرده استصادرات روزانه نفت از مرز ۱.۴ میلیون بشکه عبور کرد رییس سازمان برنامه و بودجه: طبق قانون بودجه ۱۴۰۲، دولت مکلف به صادرات روزانه ۱.۴ میلیون بشکه نفت شد که با تلاش های وزارت نفت توانسته‌ایم از مرز ۱.۴ میلیون بشکه عبور کنیم

Read more »

تمایل ایرانی‌ها به داشتن بیش از 2 فرزند/ نرخ باروری 1.4 استvatanemrooz.ir

Read more »