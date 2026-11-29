گزارش تفصیلی سخنگوی سپاه درباره تشکیل ستاد بزرگداشت دهه بصیرت و مقاومت، تحلیل تحولات ۱۴۰۴ و ضرورت آگاهی‌بخشی مردم در برابر توطئه‌های دشمن.

سردار سرتیپ دوم پاسدار حسین محبی ، رئیس ستاد بزرگداشت دهه بصیرت و مقاومت و سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با اشاره به ضرورت تشکیل یک ستاد هدفمند برای فعالیت‌های بصیرت‌افزایی، از برنامه‌ریزی‌های جدی برای گرامیداشت این ایام خبر داد. وی در جمع خبرنگاران ضمن گرامیداشت هفته مادر و زن، تأکید کرد که بازتولید حوادث گذشته در قالب برنامه‌های مدون، عوامل متعددی را برای حضور مردم در صحنه و مدیریت آن فراهم می‌آورد.

تاریخچه دشمنی‌ها و نقش آمریکا در تحولات داخلی

محبی با اشاره به سابقه طولانی دشمنی ایالات متحده با ملت ایران، اعلام کرد که این رقابت از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ آغاز شده و محدود به دوره جمهوری اسلامی نیست. وی توضیح داد که آمریکا از همان ابتدا با روی کار آوردن حکومت‌های جنایتکار و غارت منابع ملی، دشمنی خود را ادامه داد و این روند با وقوع انقلاب اسلامی تعمیق یافت. سخنگوی سپاه افزود که آمریکایی‌ها در طول سال‌ها از روش‌های مختلفی همچون تهاجم حزب بعث، محاصره اقتصادی، جنگ روانی و فشار سیاسی علیه ایران استفاده کرده‌اند.

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تحلیل وقایع انتخابات و تحولات دی‌ماه ۱۴۰۴

رئیس ستاد بزرگداشت دهه بصیرت و مقاومت با ارجاع به وقایع انتخابات سال ۱۳۸۸ و حماسه ۹ دی تصریح کرد که این رویدادها با برنامه‌ریزی و پشتیبانی مستقیم دشمن آمریکایی همراه بود، اما ملت ایران به سرعت دست دشمن را خواند و خودجوش به میدان آمد. وی در ادامه به تحولات سال ۱۴۰۴ اشاره کرد و گفت که دشمنی‌ها در ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ و در جنگ دوم آشکار شد، اما پس از مشاهده مقاومت ملت ایران، دشمن وقایع ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۴ را برنامه‌ریزی و پشتیبانی کرد.

تغییر استراتژی نظامی و وضعیت ترانزیت تنگه هرمز

سخنگوی سپاه با بیان اینکه دشمن در عملیات نظامی شکست خورده است، عنوان کرد که عقب‌نشینی آمریکا از تهاجم نظامی نشان‌دهنده شکست تاکتیکی، عملیاتی و راهبردی آن‌هاست. وی در خصوص وضعیت تردد در تنگه هرمز اعلام کرد که پیش از جنگ رمضان، روزانه ۲۸۵ تردد در این تنگه وجود داشت که ۲۳۲ مورد مربوط به شناورهای آمریکایی بود، اما امروز هیچ گونه ترددی توسط آمریکا انجام نمی‌شود که این موضوع برای واشنگتن غیرقابل قبول است.

برنامه‌های ستاد و ضرورت آمادگی در برابر توطئه‌های جدید

محبی با اشاره به تحرکات آمریکا در کنیا و شاخ آفریقا برای ساخت پایگاه، هشدار داد که دشمن برای جبران شکست‌های خود به دنبال تحریک گروه‌های مسلح و اجرای توطئه‌های جدید است. وی افزود که ستاد بزرگداشت ۴۳ ارگان عضو دارد و اگر نیاز به اضافه شدن اعضا برای تحقق ۱۱ هدف تعیین شده باشد، باید در همین جلسه تصمیم‌گیری شود تا نقشه شوم دشمن نقش بر آب شود.

آگاهی‌بخشی مردم و راهبرد بازدارندگی ملی

رئیس ستاد دهه بصیرت و مقاومت در پایان تأکید کرد که تنها راه بازدارندگی، تقویت توان ملی و روزبه‌روز قوی‌تر شدن کشور است. وی خاطرنشان کرد که آگاهی‌بخشی و بصیرت‌افزایی مردم از مهم‌ترین راه‌های بازدارندگی محسوب می‌شود و ستاد از ظرفیت تمامی دستگاه‌ها و تشکل‌ها برای رسیدن به این هدف کلیدی استفاده خواهد کرد تا حضور مردم همانند ۲۷۱ شب در ایام پیش‌رو تضمین شود.