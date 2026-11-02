قیمت دلار در ۱۱ آبان ۱۴۰۵ در کانال ۲۷۲ هزار تومان تثبیت شد. تحلیل وضعیت بازار ارز با محوریت تنش‌های تنگه هرمز و پیش‌نویس توافق با قطر.

قیمت دلار روز دوشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۵ با افزایش هزار تومانی در کانال ۲۷۲ هزار تومانی بازگشایی شد و در پایان معاملات بدون تغییر ارزش در همین سطح به ثبات رسید. همزمانی انتشار اخبار مربوط به احتمال دستیابی به توافق دیپلماتیک با نشانه‌های تشدید تنش‌های نظامی و امنیتی در منطقه، فضای بازار ارز را به سمت حالت محتاطانه سوق داده است. چشم‌انداز معاملات برای روز سه‌شنبه کاملاً به تحولات سیاسی و ابعاد جدید این رویدادها گره خورده و نوسانات محدود فعلی نشان‌دهنده انتظار بازار برای دریافت سیگنال‌های روشن‌تر است.

تحلیل قیمت دلار در کانال ۲۷۲ هزار تومانی

بازار ارز در حالی به استقبال معاملات روز سه‌شنبه می‌رود که معامله‌گران و فعالان اقتصادی با دو مسیر متفاوت و متضاد روبه‌رو هستند. از یک سو، اخبار دیپلماتیک می‌تواند انتظارات کاهشی در میان فعالان بازار را تقویت کند و از سوی دیگر، بالا گرفتن تنش‌های منطقه‌ای احتمال افزایش تقاضای احتیاطی برای حفظ ارزش سرمایه را به شدت بالا می‌برد. در چنین فضای دوگانه‌ای، ثبات قیمت دلار در محدوده ۲۷۲ هزار تومان نشان می‌دهد که بازار هنوز برای انتخاب مسیر بعدی نیازمند دریافت سیگنال‌های قطعی‌تری از نهادهای سیاسی و دیپلماتیک است.

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نقش مذاکرات دوحه در تعیین مسیر بازار

بازار ارز در روزهای اخیر تحت تاثیر شدید خبرهای متناقض سیاسی قرار داشته است که هر کدام زاویه دید متفاوتی را به فعالان تحمیل کرده‌اند. برخی رسانه‌های خارجی مدعی شدند که در روز دوشنبه، مذاکره‌کنندگان ایرانی پس از گفت‌وگوهای فشرده با میانجی‌های قطری، شهر دوحه را ترک کرده‌اند. بر اساس این گزارش‌ها، پیش‌نویس پیشنهادی برای توافق نهایی در حال بررسی است، اما زمان دقیق و نتیجه احتمالی ادامه این مذاکرات همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و شفافیت لازم را کسب نکرده است.

تأثیر تنش‌های تنگه هرمز بر تقاضای دلار

همزمان با تحولات دوحه، اخبار مربوط به تنش‌ها در تنگه هرمز نیز به عنوان یک عامل کاهنده بر روحیه اعتماد معامله‌گران عمل کرده و احتیاط آنان را در خرید و فروش افزایش داده است. در چنین شرایط پیچیده‌ای، بازار نه به سیگنال‌های مثبت سیاسی واکنش پرقدرتی برای کاهش قیمت نشان می‌دهد و نه از نگرانی‌های امنیتی منطقه‌ای به‌تنهایی برای ورود سنگین و جهش قیمتی استفاده می‌کند. حاصل این وضعیت تعادلی شکننده، احتیاط زیاد در خریدوفروش و ماندن قیمت دلار در محدوده‌ای مشخص و بدون نوسانات شارپ است.

پیش‌بینی کارشناسان برای نوسانات آینده

کارشناسان اقتصادی و تحلیلگران بازار برای معاملات روز سه‌شنبه، محدوده ۲۷۰ تا ۲۷۵ هزار تومانی را به عنوان دامنه احتمالی نوسان قیمت دلار تعیین کرده‌اند. آنها همچنین معتقدند که مسیر نهایی بازار به شدت به اخبار سیاسی و میزان تقاضای احتیاطی کاربران این بستگی دارد. اگر خبرهای مربوط به ادامه مذاکرات و احتمال توافق تقویت شود، قیمت دلار ممکن است در محدوده فعلی نوسان کند یا به سمت کف این بازه و عدد ۲۷۰ هزار تومان حرکت کند.

سناریوهای پیش‌رو برای بازار ارز

در افق کوتاه‌مدت، بازار ارز همچنان میان دو سناریوی متفاوت و رقیب قرار دارد که سرنوشت قیمت دلار را تعیین خواهد کرد. دستیابی به توافق قطعی و کاهش تنش‌های منطقه‌ای می‌تواند زمینه لازم برای اصلاح قیمت دلار و کاهش فشارها را فراهم آورد. در مقابل، تداوم وضعیت نه جنگ و نه توافق، یا تشدید ناگهانی درگیری‌ها، ریسک حرکت افزایشی را حفظ می‌کند و دلار را به سمت سقف بازه پیش‌بینی شده سوق خواهد داد.