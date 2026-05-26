دلار پس از شکست کریدور ۱۸۰ هزار تومانی در ۵ خرداد تثبیت شد؛ انتظار تأثیر مذاکرات دیپلماتیک

دلار در ۵ خرداد ۱۴۰۵ با قیمت ۱۷۲ هزار تومان افتتاح و بسته شد؛ بازار ارز پس از از دست دادن کریدور ۱۸۰ هزار تومانی به‌دلیل بهبود فضای مذاکرات ایران‑آمریکا تثبیت یافت و همچنان در حالت انتظار برای نتایج دیپلماتیک است.

دلار در روز سه‌شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۵ پس از یک دوره کاهش نسبتاً ملایم، معاملات خود را با قیمت ۱۷۲ هزار تومان آغاز کرد و در همان سطح بسته شد.

این کاهش هزار تومانی نسبت به روز قبل، نشانگر این بود که بازار ارز در هفته جاری توانست کریدور ۱۸۰ هزار تومانی را از دست بدهد و به‌دست آوردهای مثبت مذاکرات بین ایران و ایالات متحده در دوحه واکنش نشان دهد. در صبح معامله‌گران با انتظاری محتاطانه به‌سوی بازار حرکت کردند؛ برخی از آن‌ها به دلیل خبر سفر وزیردولت محمدباقر قالیباف و معاون عباس عراقچی به قطر، نگرانی‌های خود از فشارهای تحریمی را کمتر احساس کردند و بر فروش دلار متمرکز شدند.

این تحولات باعث شد تا فروشندگان به‌سرعت سودهای قبلی خود را شناسایی کنند و به تدریج فشار خرید بر بورس ارز کاهش یابد. بررسی نظرات تحلیل‌گران نشان می‌دهد که از دست رفتن کریدور ۱۸۰ هزار تومانی می‌تواند به‌عنوان یک نقطه شکست روانی برای فعالان بازار تلقی شود؛ زیرا این سطح در هفته‌های اخیر به‌عنوان یک مرز مهم انتظارات قیمت گرامی داشته بود.

با این وجود، تثبیت دلار در حدود ۱۷۲ هزار تومان نشان می‌دهد که بازار هنوز به‌طور کامل وارد فاز ریزشی نشد و بیشتر در حالت انتظار برای نتایج نهایی مذاکرات دیپلماتیک باقی مانده است. برخی کارشناسان این‌گونه بر این باورند که قیمت دلار در روز پنج‌شنبه به‌طور چشمگیری به‌صورت وابسته به اخبار سیاسی و تحولات دیپلماتیک خواهد بود و هر گونه تغییر در روند مذاکرات می‌تواند به‌سرعت بر قیمت تأثیر بگذارد.

همزمان، در بخش‌های دیگر بازارهای مالی، طلا به‌سطح ۱۹ میلیون تومانی در یک کانال مقاومتی ثابت ماند و سکه‌های طلا به‌صورت جزئی افزایش یافت. همچنین قیمت‌های دام زنده، محصولات لبنی و سایر کالاهای اساسی نیز تحت تأثیر تغییرات نرخ ارز قرار گرفته‌اند. بانک صادرات ایران طرح‌های ویژه‌ای برای تأمین مالی تولید و ایجاد اشتغال ارائه کرده و در همین راستا بازدید مقامات ارشد از شرکت لوله‌سازی و ماشین‌سازی ایران برگزار شد.

این اقدامات نشان می‌دهد که در کنار نوسانات ارز، سیاست‌های حمایتی اقتصادی برای تثبیت بازارها و رشد تولید داخلی نیز در دستور کار قرار دارند





