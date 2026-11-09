سردار بلالی از رسیدن دقت موشک‌های نقطه‌زن به کمتر از پنج متر و دستیابی به خودکفایی کامل در سوخت و ساخت موشک خبر داد.

سردار علی بلالی، مشاور فرمانده نیروی هوافضا ی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با اشاره به دستاوردهای اخیر این نیروی نظامی اعلام کرد که دقت اصابت موشک‌های نقطه‌زن ایران به کمتر از پنج متر رسیده است. این فرمانده ارشد سپاه تأکید کرد که فرآیند ارتقای برد موشک‌ها هم‌زمان با افزایش دقت آن‌ها صورت گرفته و روند توسعه فناوری‌های بومی، منجر به این پیشرفت چشمگیر شده است.

خودکفایی در سوخت و مواد اولیه موشکی

سردار بلالی با بیان اینکه صنعت موشکی جمهوری اسلامی ایران به مرحله‌ای از بلوغ و خودکفایی رسیده است، تصریح کرد که تداوم تولید در این صنعت کاملاً به امکانات و ظرفیت‌های داخلی متکی است. وی با مقایسه ساخت موشک با تولید فرش ایرانی، عنوان کرد که فرآیند بومی‌سازی در صنعت موشکی حتی از صنایع سنتی نیز عمیق‌تر است. مشاور فرمانده نیروی هوافضا افزود که مواد اولیه مورد نیاز برای تولید سوخت‌های جامد و مایع با اتکا به ظرفیت‌های داخلی تأمین و فرآوری می‌شود.

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وی خاطرنشان ساخت که برخورداری ایران از منابع معدنی و مشتقات نفتی، زمینه استقلال کامل در بخش سوخت‌رسانی به موشک‌ها را فراهم کرده است. بر اساس اظهارات سردار بلالی، صنعت موشکی کشور با تکیه بر دانش متخصصان داخلی، از وابستگی به خارج عبور کرده و اکنون توان ساخت انواع موشک‌های مورد نیاز نیروهای مسلح در کشور وجود دارد. این خودکفایی نشان‌دهنده گذر از مرحله استفاده از سامانه‌های خارجی به جایگاه سازنده مستقل تسلیحات است.

ریشه‌های شکل‌گیری قدرت موشکی در دفاع مقدس

نقطه آغاز حرکت کشور به سوی دستیابی به قدرت موشکی به دوران دفاع مقدس بازمی‌گردد، دورانی که رژیم بعث عراق شهرها و مناطق مسکونی ایران را هدف حملات گسترده هوایی و موشکی قرار می‌داد. سردار بلالی توضیح داد که ضرورت ایجاد بازدارندگی در برابر تجاوزات این رژیم، برخورداری از تسلیحات موشکی را به یکی از نیازهای اساسی کشور تبدیل کرد. در چنین شرایطی، شهید حسن تهرانی‌مقدم که مسئولیت فرماندهی توپخانه سپاه را بر عهده داشت، مأمور تشکیل یگان موشکی سپاه شد.

این مأموریت سرآغاز شکل‌گیری یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های قدرت دفاعی جمهوری اسلامی ایران بود. در سال ۱۳۶۳، گروهی ۱۳ نفره متشکل از شهید حسن تهرانی‌مقدم و تعدادی از نیروهای سپاه به سوریه اعزام شدند و در دوره‌ای کمتر از دو ماه، آموزش‌های لازم برای بهره‌برداری از سامانه موشکی اسکاد را فراگرفتند. پس از بازگشت این گروه به کشور، دو سکوی پرتاب و ۳۰ فروند موشک از لیبی دریافت شد و امکان آغاز عملیات موشکی مقابله‌به‌مثل فراهم گردید.

عبور از مهندسی معکوس به استقلال عملیاتی کامل

نگاه راهبردی شهید حسن طهرانی‌مقدم از آغاز بر آن بود که ایران نباید به استفاده از تسلیحات ساخت دیگر کشورها بسنده کند. بر این اساس، دو فروند از موشک‌های دریافت‌شده از لیبی در اختیار مهندسان قرار گرفت تا با بررسی ساختار و اجزای آن‌ها، فرآیند مهندسی معکوس و دستیابی به دانش تولید نمونه‌های داخلی آغاز شود. این فعالیت‌ها با وجود محدودیت‌های فنی و تجهیزاتی در شرایط دشوار جنگ تحمیلی ادامه یافت.

پس از توقف همکاری‌ها با لیبی و بروز اختلال در سامانه‌های موشکی، متخصصان ایرانی توانستند اشکالات ایجادشده را برطرف کنند. سرانجام در ۲۱ دی ۱۳۶۵، یکی از موشک‌های ساخت شوروی که از طریق لیبی در اختیار ایران قرار گرفته بود، با اتکا به توان نیروهای ایرانی به‌صورت مستقل پرتاب شد. این رویداد گامی مهم در مسیر تثبیت استقلال عملیاتی توان موشکی کشور به شمار می‌رفت.

پاسخ به ادعاهای دشمنان درباره پایان ذخایر

سردار بلالی با اشاره به تلاش‌های اخیر دشمنان برای تضعیف توان دفاعی کشور اظهار کرد که در مقاطعی سخن از نابودی صنعت موشکی ایران به میان آمده و اکنون نیز پس از جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم، تلاش می‌شود القا کنند که ذخایر موشکی کشور به پایان رسیده است. وی این ادعاها را رد کرد و بر بلوغ صنعت موشکی و خودکفایی آن تأکید نمود. همکاری‌های علمی و فنی با کره شمالی و برخی کشورهای دیگر زمینه انتقال دانش را فراهم کرد، اما هدف نهایی همیشه دستیابی به استقلال کامل در طراحی و تولید موشک بوده است.

با تداوم فعالیت‌های تحقیقاتی و صنعتی، دانش به‌دست‌آمده به‌تدریج بومی‌سازی شد و جمهوری اسلامی ایران توانایی پاسخگویی مستقل به تهدیدات را به دست آورده است. سردار بلالی در پایان گفت‌وگوی خود به مناسبت روز نیروی هوافضای سپاه، بر استمرار این مسیر و توسعه توانمندی‌های راهبردی کشور برای حفظ امنیت ملی تأکید کرد.