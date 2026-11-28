ارتش آمریکا شش پهپاد را در نزدیکی پایگاه هوایی لاکنهیث رهگیری کرد. جزئیات عملیات، واکنش مقامات و تهدید امنیتی برای ساکنان منطقه بررسی می‌شود.

ارتش ایالات متحده آمریکا اوایل ماه جاری میلادی عملیات موفقی را برای دفع تهدید هوایی در نزدیکی پایگاه هوایی لاکنهیث در انگلستان انجام داد. بر اساس گزارش روزنامه فایننشال تایمز، نیروهای آمریکایی با بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته ضدپهپادی توانستند حدود شش پهپاد که در آسمان اطراف این پایگاه مشترک پرواز می‌کردند را شناسایی، رهگیری و متوقف کنند.

جزئیات عملیات دفاعی و شناسایی پهپادها

این اقدام دفاعی در روزنامه فایننشال تایمز منتشر شده که به نقل از منابع آگاه به تشریح دقیق وقایع پرداخته است. نیروهای آمریکایی مستقر در این پایگاه با استفاده از تکنولوژی‌های ضدپهپادی موفق به دفع این پرنده‌های بدون سرنشین شدند. با وجود موفقیت در بازدارندگی و جلوگیری از نزدیک شدن این وسایل پرنده به مناطق حساس، مقامات نظامی آمریکا و انگلستان اعلام کردند که نتوانسته‌اند هویت سازندگان یا مالکان این پهپادها را شناسایی و آن‌ها را بازیابی کنند.

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هشدارهای قبلی و همکاری دو کشور

این حادثه جدید تکرار رویدادهای اخیر در این پایگاه استراتژیک است. حدود دو هفته پیش، سخنگوی نیروی هوایی ایالات متحده از مقابله خلبانان آمریکایی مستقر در لاکنهیث با فعالیت‌های غیرمجاز و مشکوک پهپادی خبر داده بود. سخنگوی نیروی هوایی آمریکا تأکید کرد که این حادثه هیچ آسیبی به نیروهای نظامی، هواپیماها و زیرساخت‌های حیاتی پایگاه وارد نکرده است. همچنین او بر همکاری نزدیک نیروهای آمریکایی و انگلیسی برای تأمین امنیت نظامیان، غیرنظامیان، پیمانکاران و خانواده‌های آن‌ها تأکید ویژه داشت.

واکنش مقامات و وضعیت امنیت منطقه

پس از اعلام خبر دفع پهپادها، مقامات محلی و ملی انگلستان تلاش کردند تا از ایجاد نگرانی عمومی جلوگیری کنند. یک نماینده پارلمان انگلیس از حوزه انتخابیه لاکنهیث به صراحت اعلام کرد که این حادثه پایان یافته و هیچ تهدید جدی متوجه ساکنان منطقه نیست. این اظهارات نشان‌دهنده تلاش دولت بریتانیا برای حفظ آرامش عمومی در حالی است که امنیت پایگاه‌های مشترک نظامی دو کشور از اولویت‌های استراتژیک ناتو و متحدان اروپایی آن محسوب می‌شود.

تحلیل پیامدهای امنیتی در پایگاه مشترک

پایگاه هوایی لاکنهیث به عنوان یکی از مهم‌ترین مراکز عملیاتی نیروی هوایی سلطنتی انگلستان و نیروی هوایی آمریکا شناخته می‌شود و حضور پهپادهای ناشناس در مجاورت آن می‌تواند نشانه‌ای از تغییر تاکتیک‌های ناظران یا تهدیدگران باشد. عدم امکان شناسایی مالکان پهپادها نشان می‌دهد که ممکن است این وسایل از منابع غیرنظامی یا گروه‌های دارای دسترسی آسان به این تکنولوژی‌های مقرون‌به‌صرفه سوار شده باشند. تمرکز نیروهای آمریکایی بر فناوری‌های ضدپهپادی نشان از آمادگی بالای این پایگاه برای مقابله با تهدیدات نوپدید و هوشمند در فضای هوایی دارد.