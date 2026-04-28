نماینده روسیه در سازمان ملل متحد، ضمن دفاع از حق ایران در محدود کردن تردد در تنگه هرمز، به شدت از اقدامات غرب انتقاد کرد و آنها را به دزدی دریایی تشبیه نمود.

در نشست اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد، واسیلی نبنزیا، نماینده روسیه ، با لحنی تند و انتقادی، سیاست‌های غرب را در قبال ایران و منطقه مورد هدف قرار داد.

نبنزیا ضمن دفاع قاطع از حقوق قانونی جمهوری اسلامی ایران در محدود کردن تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز، به تلاش‌های کشورهای غربی برای تحمیل مسئولیت تحولات منطقه به ایران اعتراض کرد. او استدلال کرد که این تلاش‌ها، ایران را به عنوان عامل بی‌ثباتی و تهدید برای امنیت دریایی معرفی می‌کند، در حالی که خود ایران در معرض تهدیدات و حملات قرار دارد.

نماینده روسیه با یادآوری قوانین بین‌المللی، تاکید کرد که هر کشور ساحلی در زمان جنگ یا تهدید امنیتی، حق دارد برای حفظ منافع خود، کشتیرانی در آب‌های سرزمینی‌اش را محدود کند. این موضع، بازتابی از حمایت روسیه از حق حاکمیت ایران و مخالفت با دخالت‌های خارجی در منطقه است. نبنزیا همچنین به وتوی پیش‌نویس قطعنامه‌ای در شورای امنیت اشاره کرد که هدف آن تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز بود.

او و چین با استفاده از حق وتو، مانع از تصویب این قطعنامه شدند، اقدامی که نشان‌دهنده مخالفت آنها با رویکرد غرب در قبال ایران و تنگه هرمز است. این وتو، خشم و ناخشنودی کشورهای غربی را برانگیخت و تنش‌ها در شورای امنیت را افزایش داد. نبنزیا در ادامه سخنان خود، کشورهای غربی را به «دزدی دریایی» تشبیه کرد و اقدامات آنها را نقض آشکار قوانین بین‌المللی دانست.

او حملات اوکراین با استفاده از پهپادهای دوربرد علیه نفتکش‌های مرتبط با روسیه در دریای مدیترانه و همچنین حمایت اروپا از حملات کی‌یف علیه کشتی‌های تجاری روسیه در دریای سیاه را به شدت محکوم کرد. نماینده روسیه با اشاره به تلاش غرب برای توجیه اقدامات خود از طریق تحریم‌های یکجانبه، این تحریم‌ها را پوششی برای اقدامات غیرقانونی و دزدی دریایی دانست. او تاکید کرد که تحریم‌ها نمی‌توانند توجیهی برای نقض حقوق بین‌المللی و ایجاد ناامنی در دریاها باشند.

نبنزیا با لحنی کنایه‌آمیز، گفت که کشورهای غربی برخلاف دزدان دریایی که پرچم‌های سیاه خود را به نمایش می‌گذارند، تلاش می‌کنند اقدامات قانون‌شکنانه خود را پنهان کنند. این اظهارات، نشان‌دهنده انتقاد شدید روسیه از سیاست‌های دوگانه غرب و تلاش آنها برای اعمال فشار بر روسیه و ایران از طریق تحریم‌ها و اقدامات یکجانبه است. او همچنین به تنش‌های داخلی در کاخ سفید در مورد مذاکرات ایران و آمریکا اشاره کرد و به گزارش‌های پنتاگون در این زمینه تردید نشان داد.

این موضوع نشان می‌دهد که روسیه از وضعیت مذاکرات آگاه است و تلاش می‌کند با برجسته کردن اختلافات داخلی در آمریکا، موقعیت خود را تقویت کند. در کنار این مسائل، نبنزیا به تحولات اقتصادی و مالی نیز اشاره کرد. او به صعود پلکانی قیمت دلار آزاد و افزایش قیمت طلا و سکه در ایران اشاره کرد و این تحولات را ناشی از فشارهای اقتصادی و تحریم‌های اعمال شده بر ایران دانست.

نماینده روسیه همچنین به پیش‌بینی‌های مربوط به قیمت دلار و ارز در روزهای آینده اشاره کرد و گفت که معاملات ارز در حال حاضر در حالت انتظار قرار دارد. این اشاره، نشان‌دهنده توجه روسیه به وضعیت اقتصادی ایران و تاثیر تحریم‌ها بر اقتصاد این کشور است. علاوه بر این، نبنزیا به تلاش‌های فرانسه برای ورود به مذاکرات ایران و آمریکا اشاره کرد و گفت که فرانسه از ایران خواسته است برای دستیابی به یک راه‌حل دائمی، امتیازات بزرگی ارائه دهد.

این موضوع نشان می‌دهد که روسیه از تلاش‌های بین‌المللی برای حل اختلافات ایران و آمریکا آگاه است و در عین حال، نسبت به نقش فرانسه در این مذاکرات تردید دارد. به طور کلی، سخنان نبنزیا در شورای امنیت، نشان‌دهنده موضع قاطع روسیه در حمایت از ایران و مخالفت با سیاست‌های غرب در قبال این کشور است. روسیه تلاش می‌کند با استفاده از حق وتو و انتقاد از اقدامات غرب، از منافع ایران در منطقه و در عرصه بین‌المللی دفاع کند





