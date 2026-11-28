گادی آیزنکوت رهبر یاشار نتانیاهو را برای گفتگوی فوری در هتل دان آکادیا دعوت کرد. لیکود توافق کرد در روز یکشنبه دیدار کنند تا جدیت اتحاد سنجیده شود.

گادی آیزنکوت ، رهبر حزب یاشار و مأمور تشکیل دولت جدید اسرائیل، شامگاه شنبه هفتم آذر در واکنش مستقیم به بیانیه بنیامین نتانیاهو ، از او و تیم مذاکره‌کننده‌اش برای برگزاری گفت‌وگویی فوری و اورژانسی دعوت کرد. این مذاکره قرار است امشب در هتل دان آکادیا واقع در شهر هرتسلیا و با حضور تیم چانه‌زن آیزنکوت برگزار شود. رئیس جمهور یاشار اعلام نمود که در این دیدار طی ۲۴ ساعت آینده، میزان جدیت و حسن نیت حزب لیکود را به صورت عملی و سریع می‌سنجد.

جزئیات مکان و زمان مذاکرات

لیکود، حزب نتانیاهو، بلافاصله پس از اعلام این خبر، تأیید کرد که رهبران دو حزب اخیراً طی تماس‌های تلفنی با یکدیگر گفت‌وگو کرده‌اند و همچنین توافق نموده‌اند که در صبح روز یکشنبه با هم دیدار حضوری داشته باشند. این هماهنگی‌ها نشان می‌دهد که فضای دیپلماتیک و سیاسی برای پیشبرد بحث‌های تشکیل ائتلاف در حال گرم‌شدن است و دو طرف در تلاش برای جلوگیری از بن‌بست نهایی هستند.

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آیزنکوت در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس توضیح داد که یکشنبه گذشته، طرحی مفصل حاوی مواضع انعطاف‌پذیر درباره موضوعات اساسی از طریق یک کانال محرمانه به دست او رسیده بود. این کانال خاص، دقیقاً به درخواست شخص بنیامین نتانیاهو ایجاد شده بود تا پیشنهادها را منتقل کند. با این حال، آیزنکوت فاش کرد که تا لحظه انتشار این دعوت‌نامه، حزب لیکود هنوز هیچ پاسخی رسمی به آن طرح ارائه نداده است.

خط مشی و شرایط اتحاد آیزنکوت

رهبر حزب یاشار در پیام خود تأکید کرد که وحدتی که اسرائیل به آن نیاز دارد، باید مبتنی بر ارزش‌ها و یک مسیر تازه باشد. او تصریح کرد که این اتحاد باید همبستگی اسرائیلی را به عنوان رکن بنیادین امنیت ملی تقویت کند. آیزنکوت همچنین یادآور شد که حاضر است هزینه‌های سیاسی سنگینی را برای تحقق چنین اتحادی بپردازد و در طول حدود سه هفته گذشته، تلاش‌های صادقانه و شتابانی را برای برگزاری مذاکرات واقعی انجام داده است.

آیزنکوت همچنین به انتقاد از رفتار لیکود پرداخت و گفت که در این مدت با طفره‌روی و خودداری مداوم از مذاکره صادقانه مواجه بوده است. او در همین راستا تصریح کرد که خطوط کلی دولتی که قصد دارد طی روزهای آینده برای ادای سوگند به پارلمان معرفی کند، هم‌اکنون تدوین شده است. این خطوط کلی، مبنای هر دولتی خواهد بود که به رهبری او تشکیل شود و در مذاکرات بعدی مطرح خواهد شد.

واکنش لاپید و لیکود به پیشنهادهای نتانیاهو

دعوت متقابل آیزنکوت ساعاتی پس از آن منتشر شد که بنیامین نتانیاهو در بیانیه‌ای اعلام کرد برای تشکیل دولت وحدت ملی و جلوگیری از روی کار آمدن دولتی متکی به احزاب عرب، از اصل رهبری حزب بزرگ‌تر چشم‌پوشی می‌کند. نتانیاهو پذیرفت که گادی آیزنکوت در دوره نخست به‌عنوان نخست‌وزیر خدمت کند و خود نیز نخست‌وزیر جایگزین شود. پیش از واکنش آیزنکوت، یائیر لاپید، رهبر حزب ییش عتید، این پیشنهاد نتانیاهو را فریبی آشکار توصیف کرد و گفت تنها راه آزمودن این پیشنهاد، ادای سوگند دولتی به رهبری آیزنکوت است.

تأثیر بر تقویت سیاسی و مهلت قانونی

آیزنکوت خطاب به حزب لیکود نوشت که اگر آن‌ها برای وحدت واقعی آماده باشند، آماده است طی ۲۴ ساعت آینده جدیت نیت‌های آن‌ها را بسنجد و نتانیاهو و تیمش را امشب به هتل دان آکادیا در هرتسلیا دعوت می‌کند. این دعوت برای این است که بر پایه همان طرح مفصلی که نتانیاهو هنوز به آن پاسخ نداده، مذاکرات واقعی و شتابان درباره خطوط کلی و مسائل سیاستی انجام شود.

این تحولات حساس سیاسی یک هفته پیش از پایان مهلت قانونی مأموریت گادی آیزنکوت در تاریخ ۱۵ آذر رخ می‌دهد. وضعیت فعلی نشان می‌دهد که هیچ‌یک از دو بلوک اصلی، اکثریت ۶۱ کرسی پارلمان ۱۲۰ نفری اسرائیل را در اختیار ندارند که این امر فشار مضاعفی بر رهبران برای تشکیل سریع ائتلاف ایجاد کرده است.