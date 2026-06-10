رئیس جمهور گفت: دشمن تمام نقشههای خود را بر این اساس طراحی کرده که به اختلافها دامن بزند. اما غزه با آن کوچکی، اکنون نزدیک به سه سال است، در برابر فشارها ایستاده و نتوانستهاند آن را وادار به تسلیم کنند.
دشمن تمام نقشههای خود را بر این اساس طراحی کرده که به اختلاف ها دامن بزند. اما غزه با آن کوچکی، اکنون نزدیک به سه سال است، در برابر فشارها ایستاده و نتوانستهاند آن را وادار به تسلیم کنند.
بنابراین، ایرانِ ما را نیز قادر نخواهند بود با این تهدیدها وادار به تسلیم کنند. ملت ایران قطعاً تسلیم نخواهد شد. دیدارهای هفتگی با رهبر شهید پشتوانه محکمی برای ما بود. رئیس جمهور اضافه کرد: ایشان تا ساعت ششونیم یا هفت منتظر بودند تا ما را ببینند و از اوضاع مطلع شوند و نگران بودند که خدای نکرده اتفاقی برای ما رخ داده باشد.
اکنون نیز بار سنگین مسئولیتی که بر دوش ماست، کار را دشوار کرده است. لزوم حفظ وحدت در جامعه پزشکیان با بیان اینکه باید وحدت و انسجام داخلی را حفظ کنیم، گفت: وحدت و انسجام داخلی به این معنا نیست که هرچه من گفتم، شما گوش بدهید و اگر گوش ندادید، پس اختلاف وجود دارد.
ممکن است اختلافنظر وجود داشته باشد؛ بخشی را من باید کوتاه بیایم، بخشی را شما باید کوتاه بیایید و بخشی از این اختلافها را فعلاً، به هر شکل ممکن، مطرح نکنیم. دشمن از راههای دیگر نتوانست به هدف خود برسد و اکنون میخواهد از این مسیر اقدام کند. رئیس جمهور تصریح کرد: دومین سیاست دشمن این بود که کشورهای عربی و مسلمان را علیه ما ایرانیان بسیج کند.
سیاستهایی که امروز در جریان است و رهبر عزیز در حال پیگیری آن هستند تا این نقشه را نقش بر آب کنند؛ بهگونهای که کشورهای منطقه از آمریکا و اسرائیل فاصله بگیرند و این روند در حال پیشرفت است. نباید قصور ما باعث فشار بیشتر بر مردم شود پزشکیان با تاکید براینکه آنچه من بهعنوان مدیر، امروز دغدغه و نگرانی آن را دارم و واقعاً برای آن تلاش میکنیم، این است که خدای نکرده قصور ما، نارساییها و مشکلات موجود، باعث فشار بیشتر بر مردم عزیز کشورمان نشود، تاکید کرد: ما اکنون در تحریم هستیم، مسیرهای ما را بستهاند و امتحان سختی در پیش داریم.
اداره کشور در این شرایط راه آسانی نیست؛ آن هم با کسریهایی که داریم، ناترازیهایی که از قبل وجود داشته و مشکلاتی که اکنون با آن روبهرو هستیم. وی گفت: ما ایرانِ عزتمند میخواهیم؛ ما مسلمانانی آگاه، دانا، توانمند، خلاق و عزتمند میخواهیم.
باید از حالت نه جنگ نه صلح خارج شویم رئیس جمهور با بیان اینکه فرزندان این مرز و بوم باید با امید و داشتن آینده روشن زندگی کنند و دولت باید بتواند طبق مسئولیتی که دارد طراحی لازم برای توانمند کردن آنها (فرزندان این مرز و بوم) در ساخت آینده کشور انجام دهد، افزود: در جنگ و درگیری، مدیریت کردن کار سادهای نیست و حتی بارها رهبر شهید تاکید کرده بودند که مساله نه جنگ، نه صلح باید حل شود.
وی افزود: صدا و سیما هرچند وقت یک بخش از سخنان رهبر شهید را پخش میکند که مذاکره نمیکنیم، ولی همان موقع که خدمت ایشان رسیدیم، اجازه دادند گفتگو ادامه پیدا کند و در آخرین گفتوگوها تاکید داشتند که مساله را حل کنیم. رئیسجمهور تاکید کرد: ما باید از حالت نه جنگ نه صلح خارج شویم. البته جنگ به نفع کشور نیست، اما قطعا اگر بخواهند به عزت، خاک و سرزمین ما تجاوز کنند، ما تسلیم نمیشویم.
باید با عزت راه را به گونهای پیش ببریم که آینده کشور و سرزمین را از بحرانها و طوفانها نجات دهیم که راهکار آن همراهی و همکاری همه قشرها و قومیتها و باور و اراده برای ساختن ایرانیِ سربلند است. پزشکیان با بیان اینکه دغدغه ما این است که بتوانیم مشکلات را حل کنیم در غیر این صورت پاسخی برای خداوند نخواهم داشت و برای آن لازم است مردم عزیز کشور همراهی و همدلی کنند تا از این جنگ خارج شویم، اظهار کرد: وحدت و انسجام ما را به جایی خواهد رساند که دشمنان تصور آن را هم ندارند.
وی گفت: اینکه مدیر و توانمند باشید و مشکلات مردم را حل کنید و در ادامه منویات نفسانی، جناحی و سیاسی را کنار گذاشته و فقط برای خدا و برای مردم کار کنید، کار سادهای نیست
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