فرمانده پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری سارق حرفه‌ای خبر داد که به ده‌ها فقره جیب‌بری اعتراف کرد و ارزش اموال سرقت‌شده میلیاردها تومان است.

سرهنگ عزیزخانی ، فرمانده پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ ، خبر از دستگیری متهمی داد که به ارتکاب ده‌ها فقره جیب‌بری اعتراف کرده است. بر اساس اظهارات شکات، ارزش اموال سرقت ‌شده از سوی این سارق ، میلیاردها تومان برآورد شده است. این دستگیری پس از تلاش‌های گسترده کارآگاهان برای مقابله با افزایش سرقت ‌های به شیوه جیب‌بری در محدوده استحفاظی پایگاه حاصل شده است.

شناسایی سارق با گشت‌زنی‌های هدفمند

در پی افزایش موارد سرقت به شیوه جیب‌بری در مناطق تحت پوشش پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ، شناسایی و دستگیری عاملان این جرم‌ها در دستور کار کارآگاهان این واحد قرار گرفت. سرهنگ عزیزخانی توضیح داد که کارآگاهان با بررسی دقیق نقاطی که سابقه جرم‌خیزی بیشتری داشتند، اقدام به گشت‌زنی‌های هدفمند و انجام اقدامات فنی و تخصصی کردند.

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این اقدامات پلیسی منجر به شناسایی هویت یکی از سارقان سابقه‌دار در زمینه جیب‌بری شد. مأموران پلیس آگاهی پس از انجام اقدامات اطلاعاتی دقیق و تعقیب و مراقبت‌های مداوم، موفق شدند متهم را دستگیر کنند و او را به مقر پلیس آگاهی منتقل نمایند. این عملیات پلیسی نشان‌دهنده هوشیاری و دقت بالای نیروهای انتظامی در برخورد با جرایم کاذب است.

اعتراف به جرایم متعدد و جبران خسارت

فرمانده پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ افزود که متهم در جریان بازجویی‌های تخصصی که با حضور کارآگاهان مجرب انجام شد، به ارتکاب ده‌ها فقره سرقت به شیوه جیب‌بری اعتراف کرد. این اعترافات حاکی از فعالیت‌های گسترده و مکرر سارق در فضای عمومی شهر بوده است. متهم در این فرآیند، آمادگی خود را برای جبران خسارات وارده به مالباختگان اعلام کرده است.

در جریان رسیدگی به پرونده تشکیل‌شده، تعدادی از شکات شناسایی شدند و برای پیگیری موضوع و ارائه مدارک دعوت به پلیس آگاهی شدند. متهم در جریان مواجهه حضوری با سوی مالباختگان شناسایی شد. این مواجهه حضوری به پلیس کمک کرد تا صحت ادعای سارق و میزان خسارات وارد شده را بهتر ارزیابی کند و فرآیند استرداد اموال یا جبران خسارت را تسریع نماید.

اخطار پلیس آگاهی به جرایم کاذب

فرمانده پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ در پایان اعلام کرد که پس از تشکیل پرونده قانونی، متهم برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد. این اقدام نشان‌دهنده حسن نیت دستگاه قضا و پلیس در برخورد با مجرمان و اجرای دقیق قوانین است. تحقیقات تکمیلی برای بررسی سایر سرقت‌های احتمالی که ممکن است توسط این سارق انجام شده باشد، ادامه دارد.

همچنین پیگیری حقوق مالباختگان به عنوان یک اولویت دیگر در این پرونده در دست اقدام است. پلیس آگاهی تهران بزرگ با این دستگیری پیامی واضح برای سارقان ارسال کرد که هیچ‌گاه از چشم نیروهای انتظامی دور نیستند و هر جرمی عاقبتی جز دستگیری و مجازات نخواهد داشت. این موفقیت پلیسی باعث افزایش احساس امنیت در میان شهروندان تهرانی شده است.

کارشناسان معتقدند که چنین عملیات‌های دقیق و هوشمندانه می‌تواند به عنوان یک الگو برای سایر پایگاه‌های پلیس آگاهی در سراسر کشور مورد استفاده قرار گیرد. تمرکز بر نقاط جرم‌خیز و استفاده از تکنولوژی‌های جدید در گشت‌زنی، از عوامل کلیدی موفقیت در این عملیات بوده است. شهروندان نیز باید همواره مراقب اموال خود در مکان‌های شلوغ باشند.