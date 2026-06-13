دبیر انجمن صنایع شوینده بهداشتی و آرایشی ایران و حسام بیگدلو درباره افزایش دوبرابر قیمت جهانی پتروشیمی، ضرورت تثبیت قیمت‌ها برای چند ماه آینده و اثرات مخرب آن بر صنایع پایین‌دستی و معیشت مردم صحبت کردند.

به گزارش مشرق، آقای حسام بیگدلو بیان کرد که قیمت جهانی محصولات پتروشیمی پس از شروع جنگ در برخی موارد دو برابر یا بیشتر از قبل شده است و اگر معیار قیمت‌گذاری به نرخ جهانی بازگردد، برخی کالاها ممکن است با افزایش یک‌صد و بیست و سه درصدی نسبت به دوره قبل مواجه شوند.

این نکته در حالی مطرح می‌شود که تثبیت قیمت‌ها در چند ماه اخیر از بروز شوک‌های جدید در بازار جلوگیری کرده بود. دبیر انجمن صنایع شوینده بهداشتی و آرایشی ایران افزود که تصمیم‌گیری‌های قبلی برای تثبیت قیمت‌های پتروشیمی هنوز ضروری است و حتی این ضرورت در شرایط فعلی تشدید شده است.

به همین دلیل انتظار می‌رود مصوبه تثبیت قیمت برای دوره‌ای بین سه تا پنج ماه آینده تمدید شود تا دولت و بخش خصوصی بتوانند در محیطی کارشناسی به بررسی فرمول نهایی قیمت‌گذاری بپردازند. در ادامه، دبیر انجمن بر این نکته تأکید کرد که وظیفه دفتر توسعه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی نه تنها حمایت از این صنایع بلکه تنظیم بازار به منظور رفاه مردم است.

امروز تولیدکنندگان با دو چالش اساسی روبه‌رو هستند: از یک سو کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان و کاهش تقاضا و از سوی دیگر کمبود شدید نقدینگی و نوسانات شدید قیمت مواد اولیه. این فشارها علاوه بر مشکل تأمین ارز برای واردات، شرایط تولید را به شدت دشوار کرده‌اند. بنابراین ضرورت مدیریت صحیح قیمت‌های مواد اولیه به‌منظور جلوگیری از آسیب به بخش تولید و بنگاه‌های اقتصادی برای مراجع تصمیم‌گیر برجسته است.

دبیر انجمن پرسشی اساسی را مطرح کرد: چرا قیمت‌های پتروشیمی داخلی باید بر پایه نرخ جهانی تعیین شود در حالی که بخش اعظم تولید داخلی است و مواد اولیه به‌صورت عمده وارداتی نیستند. او به این نکته اشاره کرد که پتروشیمی‌های کشور در بازارهای خارجی نیز با تخفیف نسبت به نرخ جهانی می‌فروشند به دلیل تحریم‌ها و در عین حال در بورس کالا قیمت پایه بر پایه ۹۵ درصد نرخ جهانی است که خود محل ایراد محسوب می‌شود.

حتی در بورس برخی مواد اولیه به دلیل رقابت، قیمت‌های بالاتر از نرخ جهانی تا درصدی بیش از یکصد و پنجاه درصد را به خود اختصاص می‌دهند. این در حالی است که کشورهایی مانند ترکیه با وجود نداشتن منابع نفت و پتروشیمی، مواد اولیه را با هزینه کمتر از ایران تأمین می‌کنند. نتیجه این روند، تضعیف صنایع پایین‌دستی، کاهش توان تولیدکنندگان نهایی و احتمالا بروز نارضایتی‌های اجتماعی است.

بیگدلو هشدار داد که هر افزایش در قیمت پایه مواد اولیه مستقیماً به افزایش قیمت محصولات نهایی می‌انجامد و در شرایط اقتصادی تحت فشار جنگ و تحریم، این مسئله می‌تواند به فشار مضاعف بر مردم منجر شود





MashreghNews / 🏆 5. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

قیمت پتروشیمی تثبیت قیمت صنایع پایین‌دستی تحریم قیمت جهانی

United States Latest News, United States Headlines