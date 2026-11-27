سرنخ‌های پلیس آگاهی تهران بزرگ به دستگیری متهم آدم‌ربایی منجر شد که برای دریافت پنج میلیارد تومان، با تغییر مکرر محل قرار، شاخه را عوض می‌کرد و در نهایت در گاراژی متروکه در جنوب شرق تهران دستگیر شد.

متهم پرونده آدم‌ربایی که هدفش دریافت پنج میلیارد تومان پول به صورت دلار یا رمزارز از خانواده یک دختر جوان ربوده شده بود، در جنوب شرق تهران و در حین برداشتن ساک پول در یک گاراژ متروکه دستگیر شد. این عملیات پلیس آگاهی تهران بزرگ پس از ماه‌ها تحقیق و ردیابی سرنخ‌های پراکنده رقم خورد و نشان داد که مجرم ابتدا با تغییر مکرر محل قرارها سعی در فریب ماموران و شاکی داشته است. با اعتراف متهم به جرم و شناسایی او توسط همسایه شاهد عینی، دختر ربوده شده با موفقیت و بدون آسیب جسمی آزاد گردید.

شروع پرونده و نقش کلیدی همسایه در کشف جرم

پرونده آدم‌ربایی روزهای پایانی آبان امسال در اداره ویژه رسیدگی به آدم‌ربایی پلیس آگاهی تهران بزرگ گشوده شد. خانواده یک دختر جوان با مراجعه به این اداره شکایتی مبنی بر ناپدید شدن فرزندشان را ثبت کردند و بیان داشتند که دخترشان برای خرید از منزل خارج شده و دیگر بازنگشته است. نگرانی خانواده زمانی به اوج رسید که تماس با گوشی همراه دخترشان بی‌پاسخ ماند و مشخص شد تلفن همراه او در خانه جا مانده است. پس از جستجو در بین دوستان و اقوام و بی‌نتیجه بودن آن‌ها، شکایت رسمی ثبت شد.

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نقطه عطف تحقیقات زمانی رخ داد که همسایه خانواده با ارائه اطلاعات حیاتی به افسران پلیس آگاهی، سرنخ اصلی جرم را فاش کرد. این شاهد عینی در اظهارات خود به پلیس گفت که ابتدا مرد جوانی را دیده که با دخترش صحبت می‌کرده اما با توجه به ظاهر رابطه‌شان، آن را نامزدی فرض کرده و توجهی نکرده بود. زمانی که جروبحث میان آن دو بالا گرفت، شاهد عینی مشاهده کرد که مرد به زور دختر را داخل خودرو پیاده کرده و با آن از صحنه فرار کرده است. این اطلاعات دقیق به پلیس کمک کرد تا پرونده از حالت ناپدیدگی ساده به آدم‌ربایی تغییر وضعیت دهد.

تکنیک فریب پلیس و تغییر مکرر محل قرارها

چند روز پس از آغاز تحقیقات، تماس گیرنده ناشناسی با خانواده دختر تماس گرفت و برای آزادی او، معادل پنج میلیارد تومان پول به صورت دلار یا رمزارز طلب کرد. خانواده بلافاصله موضوع را به پلیس اطلاع داده و مأموران با استفاده از ردیابی شماره تلفن متهم، متوجه شدند که این خط متعلق به فردی معتاد است که آن را به دیگری اجاره داده است. در پی این اکتشاف، آدم‌ربا پنج بار با خانواده قرارداد کرد و هر بار با تغییر محل قرار، مأموران را به چالش کشید.

ماموران پلیس آگاهی تهران بزرگ در تمام این مدت در جریان تماس‌ها بودند و به شاکی آموزش دادند که با یک ساک خالی در محل‌های تعیین شده حاضر شود. همزمان، تیم‌های عملیاتی پلیس هر یک از محل‌های قرار را محاصره کردند. متهم که ظاهراً قصد فریب پلیس را داشت، تلاش می‌کرد ردپای خود را پاک کند و ثابت کند که خود در جریان آدم‌ربایی نیست. او حتی مدعی شد که دوستش به او گفته به محل قرار برود و کیف را برای او بیاورد، در حالی که از جزئیات جرم بی‌خبر است.

اعتراف نهایی و انگیزه جنایتکار برای سرقت

سرانجام در آخرین قرار که در یک گاراژ متروکه در جنوب شرق تهران برگزار شد، متهم برای برداشتن ساک به داخل آن رفت و توسط مأموران دستگیر شد. در بازجویی‌های اولیه متهم همچنان انکار می‌کرد، اما وقتی تصویر او به همسایه شاهد عینی نشان داده شد، او را به عنوان عامل اصلی ربایش شناسایی کرد. این شناسایی منجر به اعتراف متهم به جرم آدم‌ربایی گردید. وی در تشریح انگیزه خود بیان کرد که در گذشته در یک مغازه در بازار مشغول به کار بوده و به دلیل اتهام همدستی با یک سارق پارچه که دوست قدیمی‌اش بوده، اخراج شده است.

متهم با اعتراف کامل شرح داد که پس از اخراج از کار، به دلیل کفاف ندادن درآمد دستفروشی، تصمیم به کلاهبرداری از دختران در اینستاگرام گرفت و چند نفر را فریب داد. او اظهار کرد که دختر قربانی نهایی را با وعده ازدواج فریب داده و به بهانه دیدن خانواده‌اش به خیابان کشانده و به زور ربوده است. متهم گفت دختر را در خانه‌باغ یکی از دوستانش حبس کرده و در تلاش برای اخاذی پنج میلیارد تومانی بوده که به دلیل هوشیاری پلیس و خانواده، ناكام مانده و دستگیر شده است. مأموران بلافاصله پس از اعتراف به مخفیگاه دختر رفته و او را آزاد کردند.