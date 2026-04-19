رئیس دستگاه قضا بر لزوم رسیدگی فوقالعاده و ویژه به پروندههای عناصر همراه با دشمن متجاوز تاکید کرد و خواستار سرعت و قاطعیت در اجرای احکام قطعیالصدور شد. وی همچنین به نقش کلیدی اطلاعرسانی صحیح و تبیینی پیرامون احکام و همچنین ضرورت آگاهی عمومی از وقایع اشاره نمود.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای ، رئیس دستگاه قضا، در ادامهی سلسله نشستهای خود با مقامات قضایی در مرکز و استانها، بر لزوم تسریع و قاطعیت در رسیدگی به پروندههای عناصر همراه با دشمن تاکید کرد. وی در نشستی با اعضای شورای عالی قوه قضاییه و رؤسای کل دادگستری استانها، اظهار داشت که رسیدگی به پروندههای عناصر پیادهنظام دشمن متجاوز نباید روال عادی داشته باشد و در تمام مراحل، از دادسرا و دادگاه تا دیوان عالی، باید به صورت فوقالعاده و ویژه به این پروندهها رسیدگی شود.
رئیس عدلیه با بیان اینکه در شرایط فعلی، هیچ کس نمیتواند مدعی ناآگاهی و بیاطلاعی از تجاوز دشمن و جنایات جنگی علیه مردم باشد، افزود: صحنه کاملاً روشن است و دشمن کشور ما را مورد تجاوز قرار داده و علیه مردم ما مرتکب جنایت جنگی شده است. وی اقدامات فردی مانند ارسال عکس و فیلم برای رسانههای معاند و تروریستی را نباید کوچک شمرد، چرا که دشمن از این تصاویر برای موقعیتیابی اهداف تروریستی و متجاوزانه خود استفاده میکند. محسنی اژهای همچنین بر اجرای سریع احکام قطعیالصدور، به ویژه در مورد مصادره اموال عناصر محکوم، تاکید کرد و خواستار عدم مماشات و عمل با دقت و سرعت مطابق قانون شد. وی به موضوع متهمین و محکومین اغتشاشات دی ماه سال گذشته نیز اشاره کرد و ضرورت رعایت مرّ قانون، قاطعیت، سرعت و دقت در تعیین تکلیف پروندهها را یادآور شد. رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه در آن اغتشاشات عدهای عامدانه و آگاهانه در نقش پیادهنظام دشمن ظاهر شدند و مرتکب اعمال تروریستی از جمله قتل، تخریب اموال و جاسوسی شدند، تاکید کرد که این موارد نباید دستکم گرفته شود. وی مجاهدت شبانهروزی مسئولان قضایی را مورد تاکید قرار داد و از تلاشهای آنان در سنگر قضا قدردانی کرد. محسنی اژهای همچنین به تبیین و تشریح شرایط کشور و علل پیروزی بر دشمن متجاوز پرداخت و از اتحاد و انسجام مردم، میدانداری آنان در حمایت از ولایت فقیه و نیروهای مسلح، و ضربات بیسابقه وارد شده به رژیمهای آمریکا و اسرائیل در جنگ رمضان سخن گفت. وی مدیریت کشور در زمان جنگ و مسائل دیپلماتیک را نیز از نقاط قوت دانست و جایگاه متعالی ایران اسلامی در نظم نوین جهانی را مبرهن خواند. در خصوص پروندههای مرتبط با عناصر همراه با دشمن متجاوز، رئیس دستگاه قضا بر اهمیت فوقالعاده و ویژهی رسیدگی در تمامی مراحل قضایی تاکید ورزید. وی با اشاره به رویههای عادی که در صورت نقص تحقیقات، پرونده ۱۰ روز در اختیار ضابط قرار میگیرد، بیان داشت که در شرایط کنونی که عدلیه آرایش جنگی به خود گرفته است، مقام قضایی باید همان روز پرونده را پس بگیرد و در صورت لزوم، بازپرس حتی باید در محل زندان به تفهیم اتهام پرداخته تا سرعت تدوین کیفرخواست افزایش یابد. این رویکرد نشاندهندهی عزم جدی قوه قضاییه برای برخورد قاطع با کسانی است که امنیت ملی را به مخاطره انداختهاند. محسنی اژهای همچنین به موضوع اطلاعرسانی پیرامون احکام قطعیالصدور اشاره کرد و بر لزوم هماهنگی با مرکز رسانه قوه قضاییه برای پیوستهای تبیینی و اطلاعرسانی قوی تاکید نمود. وی این مرحله را بسیار حائز اهمیت دانست و بیان داشت که نحوه اطلاعرسانی میتواند تاثیر بسزایی در افکار عمومی و تبیین ابعاد پروندهها داشته باشد. رئیس قوه قضاییه با یادآوری اینکه در دی ماه سال گذشته، صحنه برای همه روشن بود و هیچ کس نمیتواند مدعی ناآگاهی باشد، تصریح کرد که در مواقعی که دشمن با تمام قوا به میدان میآید، مانند دی ماه سال گذشته و یا جنگ رمضان، دیگر ادعای بیخبری پذیرفتنی نیست. این سخنان بیانگر این نکته است که قوه قضاییه انتظار دارد شهروندان از وقایع جاری آگاه بوده و بر اساس آن عمل کنند و در صورت همراهی با دشمن، با پیامدهای قانونی آن روبرو خواهند شد. در پایان، محسنی اژهای از کلیهی مسئولان و کارکنان قضایی که طی مدت جنگ رمضان، شبانهروز در سنگر خدمترسانی به مردم حضور داشتند و حتی بمباران دشمن نیز آنها را از سنگر بیرون نرانده است، کمال قدردانی و تشکر را ابراز داشت. این قدردانی نشاندهندهی اهمیت مجاهدتهای کارکنان قضایی در شرایط بحرانی و استمرار تلاش آنها برای برقراری عدالت و امنیت است. جایگاه ایران اسلامی در نظم نوین جهانی، که توسط رئیس دستگاه قضا مورد تاکید قرار گرفت، نشاندهندهی تاثیرگذاری و اقتدار جمهوری اسلامی ایران در عرصه بینالمللی است. این جایگاه مرهون اتحاد ملی، رهبری حکیمانه و مقاومت در برابر دشمنان است و قوه قضاییه نیز در راستای حفظ و ارتقاء این جایگاه، نقش بسزایی ایفا میکند. تاکید مجدد بر لزوم رعایت عدالت در کنار سرعت و قاطعیت، نشاندهندهی تعادل مورد نظر قوه قضاییه بین برخورد قاطع با مجرمان و حفظ حقوق شهروندی است. این رویکرد جامع، از بروز اشتباهات قضایی جلوگیری کرده و اعتماد عمومی به دستگاه قضا را تقویت مینماید. نهایتاً، تمام این مباحث در چارچوب حفظ امنیت ملی، مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی، و پیشبرد اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران صورت میگیرد و دستگاه قضا در خط مقدم این تلاشها قرار دارد
