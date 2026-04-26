اداره‌کل اطلاعات استان کرمان از دستگیری تروریست اصلی عامل تیراندازی به تجمعات مردمی در میدان آزادی کرمان و سه همدست او خبر داد. تحقیقات نشان می‌دهد این گروه تروریستی با رژیم صهیونیستی و گروهک‌های سلطنت‌طلب مرتبط بوده است.

بسمه تعالی اطلاعیه اداره‌کل اطلاعات استان کرمان به اطلاع عموم می‌رساند، در راستای حفظ امنیت و آرامش شهروندان و در پی وقوع حوادث ناگوار تیراندازی به تجمعات مردمی در میدان آزادی کرمان در ایام دهه مبارک کرامت رضوی، با تلاش‌های شبانه‌روزی و مجاهدت‌های بی‌وقفه سربازان گمنام امام زمان(عج) در اداره‌کل اطلاعات استان کرمان، و با همکاری و هم‌افزایی ارزشمند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرماندهی انتظامی استان کرمان و دادگستری کل استان کرمان، موفقیت چشمگیری در شناسایی و دستگیری عوامل اصلی این اقدام تروریستی حاصل گردید.

این عملیات دقیق و ضربتی، منجر به دستگیری تروریست اصلی که مسئولیت مستقیم تیراندازی به مردم قهرمان کرمان را بر عهده داشته و همچنین سه نفر از همدستان وی، شامل دو مرد و یک زن، گردید. تیراندازی‌های انجام شده به تجمع ضدآمریکایی و ضد صهیونیستی در میدان آزادی کرمان، متاسفانه به مجروح شدن دو مرد و یک دختر خردسال بی‌گناه منجر شده بود.

تحقیقات گسترده و دقیق انجام شده توسط تیم‌های اطلاعاتی، نشان می‌دهد که این گروه تروریستی با رژیم کودک‌کش صهیونیستی و گروهک‌های سلطنت‌طلب مرتبط بوده و از سوی آن‌ها پشتیبانی و هدایت می‌شده‌اند. این ارتباط، ابعاد جدیدی از توطئه‌های دشمنان علیه امنیت ملی و آرامش مردم ایران را آشکار می‌سازد.

در جریان بازرسی از مخفیگاه‌های این تیم تروریستی، تعداد قابل توجهی سلاح گرم جنگی، سلاح‌های شکاری غیرمجاز، مقادیر زیادی فشنگ و مهمات، و همچنین مواد منفجره و سازه‌های انفجاری کشف و ضبط گردید. این کشفیات، نشان‌دهنده برنامه‌ریزی دقیق و گسترده این گروه برای ایجاد ناآرامی و ناامنی در سطح شهر کرمان و استان می‌باشد.

اداره‌کل اطلاعات استان کرمان، ضمن قدردانی از همکاری و همراهی مردم شریف کرمان، تاکید می‌کند که امنیت و آرامش مردم خط قرمز ما بوده و با هرگونه تهدیدی به شدت برخورد خواهد شد. این اداره‌کل، با بهره‌گیری از تمامی توان و امکانات خود، به رصد و پایش فعالیت‌های ضدانقلابی و تروریستی ادامه خواهد داد و اجازه نخواهد داد که دشمنان، امنیت و آرامش مردم را به خطر بیندازند.

همچنین، اداره‌کل اطلاعات استان کرمان، از صبر و شکیبایی مردم قهرمان کرمان در برابر این حوادث ناگوار قدردانی می‌کند و اطمینان می‌دهد که با تلاش‌های مستمر، امنیت و آرامش پایدار در استان برقرار خواهد شد. حضور حماسی و دشمن‌شکن مردم کرمان در تجمعات پس از این حادثه، نشان‌دهنده عزم راسخ آن‌ها در دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی و مقاومت در برابر توطئه‌های دشمنان است.

این حضور، پیام روشنی به دشمنان است که آن‌ها هرگز نخواهند توانست با ایجاد ناآرامی و ناامنی، اراده مردم را تضعیف کنند. اداره‌کل اطلاعات استان کرمان، ضمن تعظیم به مقام شامخ شهدای والامقام و ادای احترام به خانواده‌های معظم شهدا و جانبازان، از خداوند متعال خواستار توفیق روزافزون برای تمامی خدمتگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

در پایان، از عموم شهروندان تقاضا داریم که در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک، مراتب را از طریق شماره تلفن ۱۱۳ به اطلاع اداره‌کل اطلاعات استان کرمان برسانند. همکاری و همراهی شما، نقش مهمی در حفظ امنیت و آرامش جامعه خواهد داشت. ما سربازان گمنام امام زمان(عج) با تمام توان در کنار مردم هستیم و تا پای جان از امنیت و آرامش آن‌ها دفاع خواهیم کرد.

اینجانبان فرزندان شما در اداره‌کل اطلاعات استان کرمان، با آرزوی سلامتی و سربلندی برای تمامی هموطنان، از خداوند متعال خواستار فرج و ظهور امام زمان(عج) هستیم





