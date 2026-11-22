مدعی سلطنت در رم و استانبول در طرح پلیس آگاهی بازداشت شد. او ادعا می‌کند با فعالیت‌های مجرمانه در 76 کشور ثروت اندوخته و سابقه زندان در ترکیه و ایتالیا دارد.

پلیس آگاهی پایتخت در حال بررسی ادعاهای عجیب یک مرد میانسال است که اخیرا در یک طرح عملیاتی دستگیر شده است. این فرد که خود را "سلطان" یا "حامد رئیس" معرفی کرده، ادعا می‌کند با دهه‌ها فعالیت مجرمانه در سطح جهانی، ثروت کلانی کسب کرده است. او مدعی است که مالک دو هتل مجلل در شهرهای رم و استانبول است و دارای زندگی لوکسی با خودروهای پورشه و بی‌ام‌و می‌باشد.

ادعای فعالیت در 76 کشور و زندگی لوکس

این مرد میانسال در بازجویی‌های خود توضیح می‌دهد که اولین سرقت خود را در سن ۱۴ سالگی در شهر دبی انجام داده است. او خاطرنشان می‌کند که به دلیل شرایط سخت خانوادگی و نیاز والدین به پول، کار را با بستنی و بلال فروشی آغاز کرده است. اما درآمد ناچیز این شغل او را به سمت قاچاق به دبی سوق داد. او مدعی است که در دبی با سرقت کیف‌های مشتریان از بانک‌ها، کارهای خلاف را آغاز کرد و شش ماه در آن شهر اقامت داشته است.

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وی ادعا می‌کند که در 76 کشور مختلف جهان جرم کرده است و اگرچه اعتراف می‌کند که عدد 76 اغراق است، اما سفرهای طولانی به کشورهای ژاپن، ایتالیا، اسپانیا، ترکیه و امارات را تأیید می‌نماید. او همچنین بیان می‌کند که به پنج زبان زنده دنیا مسلط است و این مهارت زبانی به او در انجام فعالیت‌های مجرمانه بین‌المللی کمک کرده است. نام کاربری اینستاگرام او نیز "سلطان" است که نشان‌دهنده تمایل او به نشان دادن قدرت و نفوذ است.

جزئیات سرقت در ایتالیا و زندان ترکیه

یکی از جرایم مهمی که این مدعی به آن اعتراف کرده، سرقت از خودروی حمل پول در کشور ایتالیا است. او توضیح می‌دهد که با برنامه‌ریزی قبلی و استفاده از اسلحه پلاستیکی، ماموران خودروی حمل پول را تهدید کرده و چند کیسه پول را ربوده است. جالب توجه این است که او حتی یک کیسه پول را نیز داخل خودروی سرقتی ماموران انداخته تا فرار کند. به گفته او، به دلیل قوانین سخت‌گیرانه رد مال در کشور ایتالیا، هیچ‌گونه پرداختی انجام نداده و پس از مدتی آزاد شده است.

بخش دیگری از زندگی این فرد به دوران زندان در ترکیه اختصاص دارد. او اشاره می‌کند که 12 سال به اتهام پولشویی در زندان ترکیه گذرانده است. با این حال، او مدعی است که اذیت و آزار زیادی نبوده و حتی با داشتن گوشی قاچاقی، روزانه با خانواده‌اش تماس می‌گرفته است. شرایط زندان ترکیه از نظر او مطلوب بوده و این امر به او اجازه داده است تا ارتباطات خود را حفظ کند.

فعالیت‌های غیرقانونی و هک کارت‌های تلفن

این فرد همچنین به فعالیت‌های دیگری مانند واسطه‌گری مالی و خرید و فروش املاک و مستغلات در ترکیه اعتراف کرده است. او می‌گوید افراد ثروتمند پول‌های خود را به او می‌فرستند و او در ازای 20 درصد کمیسیون، برای آن‌ها خانه و ماشین خریداری می‌کرده است. این فعالیت‌های اقتصادی باعث شده بود تا وضعیت مالی او بسیار خوب باشد، اما نهایتاً دستگیر و زندانی شد. او همچنین اشاره می‌کند که مدتی در ژاپن نیز زندانی بوده است.

از دیگر جرایم او می‌توان به هک کارت‌های تلفن 100 دلاری اشاره کرد. او توضیح می‌دهد که در گذشته با دستگاه‌های مخصوص در منزل خود این کارت‌ها را تولید می‌کرده و به قیمت 50 دلار می‌فروخته است. او اعتراف می‌کند که هم‌اکنون خود مستقیماً درگیر هک نمی‌شود، اما افرادی را استخدام کرده که این کار را به نمایندگی از او انجام دهند. او تأکید می‌کند که هیچ‌گونه رابطه‌ای با مواد مخدر ندارد و در این حوزه فعالیت نمی‌کند.

کار با الماس و فاکتورسازی کالاهای مسروقه

یکی از منابع درآمدی دیگر که این مدعی به آن اشاره کرده، تجارت غیرقانونی الماس و فاکتورسازی است. او بیان می‌کند که الماس‌ها را از ایتالیا با قیمت پایین خریداری کرده و در ترکیه می‌فروشد. همچنین، او اعتراف می‌کند که ساعات مچی برند سرقت شده را با شناسنامه و هویت جدید تأیید می‌کند و سپس آن‌ها را در مزایدات به فروش می‌رساند. برای او مهم نیست که کالا از کجا سرقت شده، بلکه هدف او ایجاد هویت جدید برای کالاهای مسروقه است.

این مرد در پایان اعترافات خود بیان می‌کند که انجام فعالیت‌های خلاف باعث می‌شود احساس قدرت کند و از ارتباط با دیگر مجرمان لذت می‌برد. پلیس آگاهی در حال بررسی دقیق مدارک و اسناد ارائه شده توسط این فرد است تا صحت ادعاهای او مبنی بر داشتن هتل‌ها در رم و استانبول و فعالیت‌های بین‌المللی‌اش مشخص شود.