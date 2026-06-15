سارق معروف مشهد به دزدخونسرد که سابقه کیفری دارد، هنگام حمل اموال سرقتی دستگیر شد. وی اعلام کرده که به دلیل بیکاری و اعتیاد به مواد مخدر، به سرقت روی آورده و اموال دزدی را در منطقه خواجه ربیع میفروشد.
سارق ۴۵سالهای که به دزدخونسرد معروف است و چندین سابقه کیفری دارد، بار دیگر هنگام حمل اموال سرقتی دستگیر شد. این فرد مدعی بود که به دلیل بیکاری و اعتیاد به مواد مخدر صنعتی، مجبور به سرقت شده و با دلیل اینکه به راحتی میتواند خودروهای مدل پایین را باز کند، به لوازم و اموال داخل خودروها دست میبرد.
به گزارش روزنامه خراسان، ماموران کلانتری شفا مشهد که با استفاده از توان تخصصی و تجربی سرگرد احسان سبکبار (رئیس کلانتری) چندین باند گسترده سرقت را از اوایل سال جاری در مشهد متلاشی کردهاند، در حین اجرای طرحهای ویژه مقابله با سرقت در حوزه استحفاظی، به این سارق ۴۵ساله در خیابان هدایت ۳۵ برخورد کردند. او کیسه زرد رنگی به دست گرفته و بند کیف مشکی را هم از گردنش آویزان کرده بود.
ماموران انتظامی که هنوز تصویری از چهره دزدخونسرد را در ذهن داشتند و احتمال میدادند که او اموال سرقتی را درون کیسه دارد، بلافاصله به سمت وي حرکت کردند اما سارق با مشاهده نیروهای انتظامی پا به فرار گذاشت. با این وجود، عوامل انتظامی پس از طی مسافتی کوتاه، او را زمین گیر کرده و به کلانتری انتقال دادند.
در بازجویی از داخل کیسه و کیف همراه وي، علاوه بر ابزار ارتکاب جرم مانند پیچ گوشتی و سیم چین، یک دستگاه ضبط و پخش خودرو، فلش، عینک و ... کشف شد.
این سارق ۴۵ساله در بازجوییهای فنی و درحالی که همچنان خونسردی خود را حفظ کرده بود، به افسران زبده تجسس گفت: ضبط و پخش را چند روز قبل از بولوار شهید موسوی قوچانی سرقت کردم و اکنون نیز قصد داشتم تا لوازم سرقتی را به ضایعاتی بفروشم که ماموران مرا دستگیر کردند. او با بیان این که فقط به محتویات خودروها دست میبرد، مدعی شد: بیشتر اموال مسروقه را به منطقه خواجه ربیع میبرم و برای تامین هزینههای اعتیادم به افراد ناشناس میفروشم.
گزارش روزنامه خراسان حاکی است: بررسیها برای سرقتهای دیگر دزدخونسرد در کلانتری شفا آغاز شده است
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