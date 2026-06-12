دستگاه امنیت ملی عراق طرح تروریستی علیه مقامات ارشد را خنثی کرد

دستگاه امنیت ملی عراق اعلام کرد که یک طرح مخفیانه برای ترور چندین مقام کلیدی از جمله رئیس این نهاد شناسایی و پیش از اجرا متوقف شد؛ این اقدام نشان‌دهندهٔ کارآمدی نیروهای اطلاعاتی در مقابله با تهدیدات داخلی است.

دستگاه امنیت ملی عراق روز جمعه به صورت رسمی اعلام کرد که یک طرح مخفیانه برای ترور چندین مقام ارشد این کشور شناسایی و پیش از ورود به مرحله اجرا خنثی شده است.

مطابق بیانیه‌ای که توسط عبد الکریم البصری، رئیس دستگاه امنیت ملی عراق منتشر شد، این عملیات تروریستی توسط یک هستهٔ مرتبط با تشکیلی موسوم به "التجمع الوطني العراقي للتحرير والتغيير" برنامه‌ریزی می‌شد که مقامات عراقی آن را به‌عنوان پوششی برای حزب بعث توصیف می‌کردند. این هسته پس از دورهٔ تهدید و تحریک، ورود به مرحلهٔ تعیین مأموریت، انتخاب اهداف و آماده‌سازی سلاح را تکمیل کرده بود؛ اما به دلیل شناسایی به موقع و اقدام پیش‌دستانهٔ نیروهای اطلاعاتی، توانستند قبل از اجرای نهایی طرح را متوقف کنند.

بررسی‌های دقیق و بازجویی‌های انجام‌شده نشان داد که اعضای این گروه هدف‌گذاری خود را بر سر رئیس دستگاه امنیت ملی، سخنگوی رسمی این نهاد، مدیر امنیت بغداد و تعدادی از افسران ارشد امنیتی متمرکز کرده بودند. عملیات اطلاعاتی شامل رصد مستمر، پیگیری دقیق و نفوذ در ساختارهای داخلی گروه می‌شد که توسط نیروهای ویژهٔ دستگاه امنیت ملی تحت نظارت مستقیم البصری هدایت می‌شد.

در طول این فرایند، مستندات، اسلحه‌ها و تجهیزات مربوط به طرح ترور به‌دست و ضبط شد و چندین نفر متهم به مشارکت در این طرح دستگیر شدند. دستگاه امنیت ملی تأکید کرد که تمام اقدامات پیش از اخذ مجوزهای قضایی لازم انجام شد و پس از دریافت این مجوزها، عملیات بازداشت و ضبط اسناد با موفقیت به انجام رسید. این موفقیت نشان دهندهٔ توانمندی دستگاه امنیت ملی عراق در مقابله با تهدیدات داخلی و جلوگیری از وقوع حملات تروریستی است.

مسئولان عراقی ضمن تشکر از نیروهای امنیتی، اعلام کردند که روند تحقیقاتی ادامه خواهد یافت تا دسترسی دقیق به زنجیرهٔ فرماندهی و منابع مالی این گروه شفاف شود و اقداماتی برای جلوگیری از تکرار چنین طرح‌هایی اتخاذ گردد. این خبر نشان از وضعیت حساس امنیتی در عراق دارد که با وجود حضور گروه‌های شبه‌نظامی و فشارهای داخلی، نهادهای امنیتی سعی در حفظ ثبات و جلوگیری از رخدادهای تروریستی دارند





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