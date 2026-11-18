فرمانده انتظامی شهرستان قدس از دستگیری سارق سابقه‌داری خبر داد که با استفاده از خودروی شخصی و تهدید مسافران، ۲۰ فقره سرقت از اموال آنان انجام داده است.

فرمانده انتظامی شهرستان قدس از کشف پرونده‌ای مهم و دستگیری یک سارق سابقه‌دار خبر داد که در قالب راننده خودروی شخصی فعالیت می‌کرد. سرهنگ رحمان پورمصطفوی ، فرمانده این انتظامی، اعلام کرد که ماموران پلیس آگاهی با پیگیری شکایات شهروندان، موفق شدند مخفیگاه این فرد مجرم را شناسایی کرده و او را دستگیر کنند.

جزئیات عملیات شناسایی و دستگیری متهم

این عملیات پلیس پس از آن آغاز شد که تعدادی از شهروندان شهرستان قدس با مراجعه به مراجع قضایی و انتظامی، از سرقت اموال خود توسط راننده خودروی شخصی شکایت داشتند. ماموران پلیس آگاهی شهرستان قدس بلافاصله موضوع را در دستور کار ویژه خود قرار دادند و با انجام اقدامات فنی و تحقیقاتی دقیق، توانستند ردپای متهم را پیدا کنند. این اقدامات منجر به شناسایی دقیق مخفیگاه او گردید که مبنای عملیات غافلگیرانه بعدی قرار گرفت.

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پس از هماهنگی‌های لازم با مرجع قضایی، تیم عملیاتی پلیس در عملیاتی برنامه‌ریزی شده و غافلگیرانه، به محل مورد نظر یورش بردند و موفق شدند سارق سابقه‌دار را در مخفیگاه خود دستگیر کنند. این موفقیت نشان‌دهنده دقت عمل و تلاش شبانه‌روزی ماموران کلانتری و پلیس آگاهی در حفاظت از اموال و امنیت روانی شهروندان منطقه است.

تکذیب و اقرار به ۲۰ فقره سرقت در بازجویی‌ها

سرهنگ رحمان پورمصطفوی در ادامه توضیحات خود درباره چگونگی انجام این جرایم، بیان کرد که متهم در بازجویی‌های پلیس به ۲۰ فقره سرقت در شهرستان قدس اقرار کرده است. وی افزود که سارق با استفاده از خودروی سرقتی خود، در ظاهر تحت پوشش راننده مسافربری فعالیت می‌کرد. این فریبکاری باعث می‌شد تا شهروندان بدون هیچ گونه هشداری سوار خودروی او شوند.

پس از سوار کردن شهروندان در خودرو، متهم با تهدید آنان و ایجاد جو رعب و وحشت، اقدام به غارت اموال آن‌ها می‌کرد. وسایلی که در این سرقت‌های به عنف از قربانیان ضبط یا مصادره شده است، شامل طلا، پول نقد، گوشی‌های موبایل، ساعت و سایر اموال ارزشمند می‌باشد. این نوع سرقت‌ها به دلیل استفاده از سلاح کاذب یا تهدید فیزیکی، جنبه عنف داشته و باعث نگرانی جدی ساکنان شده بود.

تحویل متهم به مراجع قضایی و اقدامات آتی

پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی و کسب اقرار کامل از متهم، پرونده کیفری او تشکیل شد. سارق سابقه‌دار جهت سیر مراحل قانونی و رسیدگی به شکایات قربانیان، به مرجع قضایی تحویل داده شد. این اقدام نشان می‌دهد که پلیس آگاهی شهرستان قدس بر شفافیت در روند دادرسی و حق‌الناس تأکید ویژه دارد.

فرمانده انتظامی شهرستان قدس در پایان خاطرنشان کرد که پلیس با هوشیاری کامل، هرگونه فعالیت مجرمانه را که امنیت شهروندان را تهدید می‌کند، ریشه‌کن خواهد کرد. دستگیری این فرد متخلف که ۲۰ فقره جرم را بر گردن داشته است، پیامی روشن برای سایر مجرمین محلی است که تلاش برای فرار از دستان قانون بی‌فایده خواهد بود و پلیس با تمام قدرت در صید مجرمان فعال است.