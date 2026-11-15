دستگیری دو متهم به استفاده از اسکناس یک میلیون تومانی جعلی در تهران

پلیس آگاهی تهران دو مرد را به اتهام کلاهبرداری با اسکناس یک میلیون تومانی جعلی دستگیر کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد این مجرمان با هدف‌ قرار دادن مغازه‌داران و دستفروشان، اقدام به خرید کالا و پرداخت با پول جعلی می‌کردند.

مأموران اداره آگاهی تهران موفق شدند دو مرد را که با استفاده از اسکناس‌های یک میلیون تومانی جعلی اقدام به کلاهبرداری از مغازه‌داران و دستفروشان می‌کردند، دستگیر کنند. رسیدگی به این پرونده جنایی از مهرماه امسال آغاز شد و در جریان تحقیقات مشخص گردید که این دو متهم با هدف‌گذاری روی فروشگاه‌های مواد غذایی و مغازه‌های کوچک، اقدام به فروش کالاهای خود با پول ساختگی می‌نمودند. شاکیان متعددی در مراحل اولیه تشکیل پرونده، شکایات خود را مبنی بر دریافت اسکناس‌های غیرمعتبر به پلیس ارائه دادند.

کشف جعل اسکناس و شروع تحقیقات پلیس

بر اساس گزارش‌های اولیه، فرآیند کلاهبرداری این مجرمان به گونه‌ای بود که فردی ماسک‌زده وارد مغازه شده و با پرداخت بهای کالا از طریق اسکناس‌های یک میلیون تومانی، عملیات خرید را انجام می‌داد. پس از گذشت چند روز، زمانی که مالباختگان برای واریز درآمد روزانه خود به بانک مراجعه می‌کردند، متوجه می‌شدند که اسکناس‌های دریافتی از خریدهایشان جعلی است. این موضوع منجر به اعتراضات گسترده‌تر و ثبت شکایت‌های رسمی در اداره آگاهی تهران شد و مأموران امنیتی و تحقیقاتی پرونده را به صورت جدی دنبال کردند.

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تلاش ناموفق برای کلاهبرداری و دستگیری اول

نقطه عطف عملیات دستگیری زمانی رقم خورد که یکی از متهمان تحت تعقیب، به یک مغازه رفت و اقدام به خرید مقدار زیادی مواد خوراکی و کالای مختلف کرد. او در ابتدا وانمود کرد که قصد دارد مبلغ را با کارت بانکی پرداخت کند، اما پس از چند دقیقه مدعی شد که کارت همراه ندارد و اصرار به پرداخت نقدی با اسکناس‌های یک میلیون تومانی داشت. فروشنده این مغازه که پیش‌تر در حوزه نشر و چاپ فعالیت داشته بود، به دلیل تخصص خود در تشخیص اسکناس، متوجه جعلی بودن پول‌ها شد و با سلب اعتماد، از پذیرش آن‌ها خودداری کرد.

متهم که با دیدن شک فروشنده ترسیده بود و نگران لو رفتن هویتش بود، اقلام خریداری شده را روی پیشخوان مغازه گذاشت و تحت بهانه مراجعه دوباره برای تهیه وجه نقد، صحنه را ترک کرد. با این حال، فروشنده هوشیار بلافاصله با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ تماس گرفته و ماجرا را گزارش داد. مأموران انتظامی با حضور در محل و بررسی دقیق تصاویر دوربین‌های مداربسته، تصویر متهم را شناسایی کرده و عملیات تعقیب و گریز را در سطح شهر آغاز کردند.

اعتراف به جعل اسکناس و همکاری با دوست جاعل

مأموران موفق شدند متهم را تنها چند محله پایین‌تر از محل جرم دستگیر کنند و در بازرسی از جیب‌های او، تعدادی اسکناس یک میلیون تومانی جعلی کشف شد. در بازجویی‌های اولیه، این مرد جوان به تمام جرائم خود اعتراف کرد و جزئیات زندگی و انگیزه‌هایش برای ارتکاب این جنایت را شرح داد. او اشاره کرد که در رشته کامپیوتر تحصیل کرده و مدرک مهندسی دارد، اما پس از چند سال فعالیت شغلی، به عنوان نگهبان یک هتل در تهران مشغول به کار شده بود.

متهم در بخشی از اعترافات خود بیان کرد که با شروع جنگ چهل‌روزه و تخریب بخشی از هتل، بسیاری از کارکنان از جمله خودش مورد تعدیل نیرو قرار گرفتند. او تأکید کرد که به دلیل نداشتن درآمد قانونی و بیکاری، به سراغ دوستی رفت که شغل اصلی‌اش جعل اسکناس بود. آن‌ها با هم متحد شدند و شروع به تولید و خرج کردن اسکناس‌های مختلف از جمله یک میلیون تومانی کردند تا بتوانند مخارج زندگی خود را تأمین نمایند. در نهایت، همین اشتباه در کلاهبرداری اخیر منجر به شناسایی و دستگیری او شد.

دستگیری همدست جاعل و بررسی موارد دستفروشان

با اعلام این اعترافات، پلیس آگاهی تهران هویت همدست این مرد را نیز شناسایی کرده و او را نیز دستگیر کرد. متهم دوم که جاعل اسکناس بود، در بازداشتگاه به جرم خود اعتراف کرد و اکنون هر دو نفر در بند اخلاقیات به سر می‌برند. تحقیقات کامل درباره نحوه تولید اسکناس‌ها و زنجیره توزیع آن‌ها همچنان ادامه دارد و مأموران برای یافتن سایر طعمه‌های احتمالی این مجرمان تلاش می‌کنند.

همزمان با پرونده اصلی، مشخص شد که چند مورد دیگر از کلاهبرداری‌های ثبت شده در اداره آگاهی تهران مربوط به دستفروشان بوده است. افرادی که کالاهایی از دستفروشان خریداری کرده و بهای آن را با اسکناس‌های جعلی پرداخت نموده‌اند. مأموران در حال بررسی دقیق این موارد هستند تا مشخص شود آیا ارتباط مستقیمی بین این دستفروشان و این دو متهم بازداشت شده وجود دارد یا خیر. این پرونده به عنوان نمونه‌ای از شیوه‌های نوین کلاهبرداری در سطح شهر مورد توجه ویژه رسانه‌ها و پلیس قرار گرفته است.