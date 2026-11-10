مردی که خود را اژدهای خشن می‌نامد و می‌گوید به دلیل علاقه به بروسلی به این لقب رسیده، به اتهام موبایل‌قاپی بازداشت شده است. جزئیات گفت‌وگوی او با سایت جنایی منتشر شد.

مردی که به گفته خودش به دلیل شباهت و علاقه شدید به بروسلی ، او را ' اژدهای خشن' صدا می‌زنند، به اتهام موبایل‌قاپی دستگیر شد. موضوع اصلی این خبر، بازداشت متهمی است که نام مستعارش را از علاقه به این ستاره مبارزه‌ای گرفته و گفت‌وگوی او با سایت جنایی منتشر شده است. متن منتشرشده بیشتر بر روایت خود متهم تکیه دارد و تأیید مستقل پلیس یا مرجع قضایی در آن دیده نمی‌شود.

دستگیری متهم به موبایل‌قاپی و نام مستعار اژدهای خشن

متهم به موبایل‌قاپی که خود را با لقب 'اژدهای خشن' معرفی می‌کند، به گفته خودش این نام را به دلیل شباهت ظاهری و علاقه شدید به بروسلی برگزیده است. گزارش منتشرشده، شهر محل دستگیری و تاریخ دقیق بازداشت را ذکر نکرده و همین موضوع امکان بررسی زمانی و مکانی پرونده را محدود می‌کند.

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سایت جنایی در گفت‌وگو با این متهم، سوابق او را مرور کرده و او توضیح داده که پیشینه‌اش به درگیری‌های مکرر برمی‌گردد. بر اساس روایت او، چند بار بر سر مسائل مربوط به گنده‌لاتی دستگیر و زندانی شده است.

علاقه به بروسلی و ریشه شباهت متهم

پرسش اصلی گفت‌وگو این است که شباهت متهم به بروسلی از علاقه او آغاز شده یا عامل دیگری در آن نقش داشته است. متهم در پاسخ به این پرسش، علاقه شدید خود را دلیل اصلی این شباهت دانسته است.

متن منتشرشده توضیح نمی‌دهد که متهم دقیقاً از چه زمانی به بروسلی علاقه پیدا کرده یا چگونه تصمیم گرفته ظاهر و لقب خود را به او نزدیک کند. بنابراین ادعای او درباره علاقه شدید، تنها بخشی از تصویر است و جزئیات بیشتر از این روایت در دسترس نیست.

انگیزه ورود به سرقت و پیشینه درگیری متهم

متهم می‌گوید ورود او به سرقت به همراهی یکی از دوستانش برمی‌گردد که پیشنهاد دزدی را مطرح کرده بود. او در توضیح انگیزه خود گفته که هیجان این کار برایش جالب بوده و وسوسه شده تجربه سرقت را داشته باشد.

متهم همچنین تأکید کرده که قصد نداشته به دوستش آسیبی برساند و درگیری فیزیکی با او در برنامه‌اش نبوده است. این بخش از روایت، تصویری از تصمیم‌گیری متهم تحت تأثیر همراهی دوست و جذابیت هیجان ارائه می‌دهد، اما درباره جزئیات عملیات موبایل‌قاپی و قربانیان آن اطلاعاتی منتشر نشده است.

پیامدهای موبایل‌قاپی برای شهروندان و مسیر پرونده

موبایل‌قاپی از جرایمی است که مستقیماً بر شهروندان در معابر عمومی اثر می‌گذارد و متن منتشرشده نیز بر همین نکته تأکید دارد. گزارش، تعداد شاکیان، میزان اموال مسروقه و نتیجه بازجویی‌ها را بیان نکرده است.

برای روشن شدن ابعاد پرونده، اطلاعات رسمی از سوی مراجع انتظامی یا قضایی لازم است، زیرا روایت متهم در گفت‌وگوی سایت جنایی تنها یک منبع است. تاریخ رسیدگی، اتهامات نهایی و احکام احتمالی نیز در متن منتشرشده مشخص نشده‌اند و تا انتشار این اطلاعات، باید آن‌ها را به عنوان ادعاهای منتسب به متهم در نظر گرفت.