سرکرده باند سرقت لوازم صوتی خودرو در مشهد که به خرگوش معروف بود، با اعتراف به ۱۰۰ فقره سرقت یک ماه اخیر و شناسایی مالخر، دستگیر شد. جزئیات عملیات کلانتری گلشهر.

نیروهای انتظامی در کلانتری گلشهر مشهد موفق شدند با عملیاتی دقیق و فنی، سرکرده باند حرفه‌ای سرقت لوازم صوتی خودرو ها را که به "خرگوش" معروف بود، دستگیر کنند. این متهم ۲۲ ساله که اخیراً از زندان آزاد شده بود، در مدت زمان بسیار کوتاه یک ماه، راز یکصد فقره سرقت را فاش کرد. عملیات دستگیری این باند متخصص پس از رصد دقیق فعالیت‌های آن‌ها در شمال مشهد و شناسایی الگوی خاص سرقت‌هایشان با موفقیت به پایان رسید.

شگرد حرفه‌ای و سکوت شیشه‌های شکسته

گروه ویژه‌ای از افسران زبده دایره تجسس کلانتری گلشهر به سرپرستی سرهنگ ابراهیم عربخانی، مأموریت یافتند تا به واکاوی پرونده‌های افزایش‌یافته دستبرد به لوازم صوتی خودروها بپردازند. بررسی پرونده‌های مالباختگان نشان داد که سارقان با استفاده از شگردی خاص، شیشه خودرو را می‌شکستند به گونه‌ای که شیشه به آرامی و بدون صدا فرو می‌ریخت. این رفتار بی‌صدا نشان‌دهنده حضور یک باند سابقه‌دار و حرفه‌ای بود که از ابزارها و روش‌های خاص برای دور زدن دزدگیرها استفاده می‌کردند.

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شناسایی متهم اصلی و هماهنگی با بانک اطلاعاتی

پس از برگزاری جلسات تحلیلی، افسران عملیاتی با کنکاش در بانک اطلاعاتی مجرمان، به سرنخ‌هایی دست یافتند که نشان می‌داد یکی از دزدان حرفه‌ای در شمال مشهد، مدتی قبل از زندان آزاد شده است. تصویر این فرد از مرکز رایانه‌ای پلیس استخراج و در اختیار نیروهای گشت نامحسوس قرار گرفت. همزمان، تصاویر دوربین‌های مداربسته تحویل‌داده شده توسط مالباختگان، چهره یکی از سارقان موتورسوار را با تصویر استخراج شده تطبیق داد که منجر به شناسایی جوان ۲۲ ساله معروف به "خرگوش" شد.

تعقیب و گریز در بولوار شهید آوینی و اعتراف رازآلود

چند شب قبل، سرقت مشابهی در بولوار شهید آوینی به پلیس ۱۱۰ گزارش شد. گروه عملیاتی تجسس به سرپرستی سروان علیرضا توزنده جانی بلافاصله به محل اعزام شدند. تحقیقات میدانی نشان داد سارقان هنگام باز کردن در خودرو، باعث فعال شدن دزدگیر شدند و مالک خودرو به صحنه رسید. در اقدامی خشن، یکی از سارقان اسپری فلفل را استفاده کرد، اما متهم فراری در تاریکی شب موفق به گریز شد و سرکرده باند به دام افتاد. او ابتدا منکر جرم شد اما در بازرسی‌های فنی، راز ۴۰ فقره سرقت و سپس یکصد فقره سرقت در یک ماه اخیر را افشا کرد.

دستگیری مالخر و کشف اموال مسروقه در فروشگاه

به دنبال اعترافات متهم اصلی، نیروهای انتظامی با هماهنگی مقام قضایی به بولوار گاز اعزام شدند و مالخر جوان معروف به "دکتر" را در فروشگاه لوازم صوتی دستگیر کردند. این فرد سیستم‌های صوتی گران‌قیمتی را که ده‌ها میلیون تومان ارزش داشتند، به بهای ناچیز و حداکثر ۲.۵ میلیون تومان خریداری می‌کرد. در بازرسی از فروشگاه، تعداد زیادی باند، پنل و ضبط و پخش سرقتی کشف شد. تماس تصادفی یک افسر با شماره‌ای که روی یکی از ضبط‌ها با ماژیک نوشته شده بود، هویت مالخر و ارتباط او با سارقان را قطعی کرد.

شناسایی مالباختگان و واکنش‌های هیجانی صاحبان خودروها

پس از انتقال مالخر به کلانتری و مواجهه حضوری او با سرکرده باند، اعترافات بیشتری صورت گرفت. تعداد زیادی از مالباختگان به کلانتری گلشهر مراجعه کردند و اموال مسروقه خود را شناسایی کردند. یکی از مالباختگان با مشاهده مارک پخش خودروی خود که اثرات سوختگی زیر پنل آن نمایان بود، از خوشحالی وصف‌ناپذیری صحبت کرد. این عملیات پلیسی نه تنها منجر به دستگیری سارقان و مالخر شد، بلکه امکان بازگشت اموال مسروقه به صاحبانشان را نیز فراهم آورد.