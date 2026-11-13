دستگیری باند اخاذی و وکیل متخلف در اراک توسط حفاظت اطلاعات دادگستری

حفاظت و اطلاعات دادگستری استان مرکزی با همکاری پلیس امنیت اخلاقی یک باند سازمان‌یافته برای اخاذی از طریق فیلم‌برداری خصوصی را در اراک دستگیر کرد.

حجت‌الاسلام سعید جزائی رئیس کل دادگستری استان مرکزی از خنثی‌سازی یک پرونده پیچیده اخاذی و فساد سازمان‌یافته خبر داد. این عملیات موفق با ورود فعال و به‌موقع حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان مرکزی انجام شد و منجر به دستگیری چندین نفر از اعضای این باند مجرمانه گردید.

جزئیات عملیات دستگیری و درخواست کلاهبرداری

بر اساس اظهارات رئیس کل دادگستری، اعضای این باند با استفاده از فیلم‌برداری‌های مخفیانه از روابط خصوصی شهروندان، اقدام به سوءاستفاده از موقعیت به‌دست‌آمده می‌کردند. این مجرمان با تهدید قربانیان به افشای تصاویر و فایل‌های صوتی محرمانه، مقادیر نامتعارفی پول را مطالبه می‌کردند. در این پرونده خاص، متهمان با تهدید دو قربانی، مبلغ ۲۰ میلیارد تومان را درخواست کرده بودند.

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نقش وکیل دادگستری در باند مجرمانه اراک

یکی از جنبه‌های شگفت‌انگیز و تکان‌دهنده این پرونده، حضور یک وکیل دادگستری در اراک در میان اعضای این باند سازمان‌یافته است. حجت‌الاسلام جزائی تأیید کرد که سه نفر، از جمله آن وکیل متخلف، در عملیات دستگیری نقش مستقیم داشتند. حضور یک عضو جامعه حقوقی در چنین پرونده‌ای نشان‌دهنده عمق فساد و سوءاستفاده از اعتماد عمومی و جایگاه شغلی برای ارتکاب جرایم سنگین اخاذی بوده است.

همکاری بین‌دستگاهی برای شناسایی تجهیزات مجرمانه

عملیات شناسایی و جمع‌آوری ادله جرم با همکاری مشترک مأموران حفاظت و اطلاعات دادگستری استان مرکزی و پلیس امنیت اخلاقی صورت گرفت. نیروهای انتظامی و قضایی با بازرسی از دفاتر و مکان‌های مرتبط با این پرونده، موفق به شناسایی و توقیف شماری از تجهیزات و ادوات الکترونیکی شدند که مستقیماً با فعالیت‌های مجرمانه این باند مرتبط بود. این تجهیزات احتمالاً ابزارهای اصلی ضبط تصاویر و فایل‌های صوتی خصوصی شهروندان بوده‌اند.

ارسال مستندات به دادسرای مرکز استان

پس از تکمیل مراحل مقدماتی، اظهارات افرادی که با پرونده در ارتباط بودند، با رعایت کامل ضوابط و قوانین جاری کشور اخذ شد. تمامی مستندات کشف‌شده و گزارش‌های دقیق بازرسی‌های انجام‌شده، در قالب پرونده‌های مستدل و قانونی به دادسرای مرکز استان ارسال گردید. این اقدامات تضمین می‌کند که روند رسیدگی به اتهامات وارد شده با سرعت، دقت و مطابق با اصول قضایی پیش برود.

هشدار قاطع دستگاه قضایی برای آینده پرونده‌ها

حجت‌الاسلام جزائی با تأکید بر مواضع صریح قوه قضائیه بیان کرد که این دستگاه در صیانت از امنیت روانی و آسایش شهروندان، هیچ‌گونه اغماضی را نمی‌پذیرد. دستگاه قضایی استان مرکزی متعهد شده است که در مقابله با فعالیت‌های فسادآمیز و پرونده‌های اخاذی، برخوردی قاطع، سریع و کاملاً قانونی داشته باشد تا امنیت و آرامش جامعه بازگردانده شود.