اداره کل اطلاعات استان آذربایجان غربی در اطلاعیهای اعلام کرد: با اتکا به گزارشهای مردمی و عملیات اطلاعاتی و امنیت ی سربازان گمنام امام زمان (عج)، ۱۷ نفر از مزدوران دشمن آمریکایی و صهیونیستی و همچنین عوامل وابسته به گروههای تروریستی در سطح استان شناسایی و با حکم مرجع قضایی دستگیر شدند. بنا بر این اطلاعیه، این دستگیری ها در راستای مقابله با اقدامات خرابکارانه و جاسوسی دشمنان نظام و همچنین جلوگیری از هرگونه فعالیت تروریستی در منطقه صورت گرفته است.
اداره کل اطلاعات استان با تاکید بر اهمیت همکاری مردم در حفظ امنیت و آرامش، از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک، مراتب را به ستاد خبری وزارت اطلاعات اطلاع دهند.\بر اساس این اطلاعیه، در یکی از موارد دستگیری، طی رصدهای اطلاعاتی دقیق، یک عامل وابسته به دشمن در شهر بوکان که به جمعآوری و ارسال اطلاعات محرمانه مربوط به تأسیسات نظامی و دفاعی کشور به یک سرپل مستقر در آمریکا مبادرت میورزید، شناسایی و دستگیر شد. این فرد خائن علاوه بر جمعآوری اطلاعات حساس، اقدام به ارسال مختصات دقیق محل استقرار نیروهای نظامی و انتظامی در شهر ارومیه نیز کرده بود، که این اقدام، نشاندهنده عمق نفوذ و تلاش دشمن برای ضربهزدن به امنیت کشور است. در ادامه عملیاتها، چهار نفر از مزدوران وابسته به گروهکهای تروریستی تجزیهطلب در شهرستان بوکان، که در صدد برنامهریزی و اجرای عملیات تروریستی بودند، دستگیر شدند. این دستگیریها گواهی بر هوشیاری نیروهای امنیتی و تلاش برای خنثیسازی توطئههای دشمنان داخلی و خارجی است. همچنین، در اقدام دیگری، سه نفر در شهرهای ارومیه و چایپاره حین تصویربرداری از اماکن حساس نظامی و زیرساختی با هدف ارسال اطلاعات به دشمن، شناسایی و بازداشت شدند. این افراد نیز با اقدامات خود به دنبال آسیبرساندن به امنیت و منافع ملی کشور بودند.\علاوه بر این موارد، اداره کل اطلاعات استان آذربایجان غربی از دستگیری دو نفر از عوامل مرتبط با ستاد رسانهای رژیم صهیونیستی (شبکه اینترنشنال) خبر داد. این افراد از طریق ارتباط نرمافزاری با جاسوس-خبرنگاران این شبکه، به ارسال مختصات مراکز حساس نظامی و امنیتی استان اقدام میکردند. این اقدام نشاندهنده تلاش دشمن برای سوءاستفاده از رسانهها و جنگ نرم برای ضربه زدن به امنیت ملی است. در ادامه این عملیات گسترده، شش نفر دیگر از عوامل وابسته به دشمن که در فضای مجازی به تبلیغ و حمایت از دشمن متجاوز میپرداختند نیز شناسایی و بازداشت شدند. در میان این افراد، تعدادی از وابستگان به گروهکهای تجزیهطلب نیز حضور داشتند. این دستگیریها نشان میدهد که دشمنان نظام از طریق ابزارهای مختلف، از جمله فضای مجازی، در تلاش برای تفرقهافکنی و ایجاد ناامنی در کشور هستند. در بخش دیگری از این اطلاعیه، اداره کل اطلاعات استان به شناسایی و دستگیری عامل نقل و انتقال عناصر داعشی به داخل کشور اشاره کرد. این اقدام حاکی از مقابله جدی با فعالیتهای تروریستی و تلاش برای جلوگیری از نفوذ عناصر افراطی به داخل کشور است. اداره کل اطلاعات استان آذربایجان غربی در پایان اطلاعیه خود، ضمن قدردانی از همکاری مردم در ارائه گزارشهای مردمی، از شهروندان درخواست کرد تا در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، مراتب را از طریق ستاد خبری وزارت اطلاعات (شماره ۱۱۳) یا درگاههای رسمی این وزارتخانه در پیامرسانهای ایتا، بله، روبیکا و سروش پلاس به آدرس vaja۱۱۳@ (با تیک آبی) گزارش دهند. این درخواست، تاکید بر اهمیت همکاری مردم و دستگاههای امنیتی در حفظ امنیت و آرامش جامعه دارد
دستگیری آذربایجان غربی جاسوسی تروریسم وزارت اطلاعات بوکان ارومیه