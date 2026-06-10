دستگیری زوج سارق در تهران؛ سرقت ۷۰ میلیارد تومانی از خانه نیاوران

کارآگاهان پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ موفق شدند زن و شوهری را که با دستبرد به منزلی در منطقه نیاوران، اموال ارزشمند از جمله فرش ابریشم نفیس و خودروی بنز به ارزش ۷۰ میلیارد تومان را به سرقت برده بودند، شناسایی و دستگیر کنند. متهمان به جرم سرقت اعتراف کردهاند.
سرهنگ مهدی معمارپور فرمانده پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری زن و شوهری خبر داد که در منطقه نیاوران تهران با دستبرد به منزلی، اموالی ارزشمند را به سرقت برده بودند.
بر اساس گزارشها، شاکی در خصوص سرقت از خانه خود در نیاوران شکایت کرده بود. سارقان پس از ورود به منزل، فرشهای ابریشم نفیس، ساعتهای برند گرانقیمت، مقادیر قابل توجهی ارز خارجی و یک خودروی بنز را که در پارکینگ منزل قرار داشت، به سرقت بردهاند. ارزش قدردانی شده از اموال مسروقه حدود ۷۰ میلیارد تومان تخمین زده شده است.
کارآگاهان با بهرهگیریاز روشهای اطلاعاتی و فنی شامل رصد دوربینهای مداربسته، مسیر تردد متهمان را دنبال کردند و در فرآیندی مبتنی بر تحلیل تصاویر، خودروی مورد استفاده سارقان را به مدل اچسی کراس مشخص کردند. سپس با استعلام شماره پلاک، مشخص شد خودرو در اختیار زنی به نام مینا با سابقه کیفری است. بررسیهای میدانی و اطلاعاتی هویت همدست وی، مجید با سوابق کیفری را نیز شناسایی نمود.
پس از اخذ مجوزهای قضایی لازم، کارآگاهان در عملیاتی غافلگیرانه زوج سارق را در مخفیگاهشان دستگیر کردند. متهمان در مرحله بازجویی به ارتکاب جرم اعتراف کردهاند و بخشی از اموال مسروقه نیز در بازرسیها توقیف شده است. تحقیقات برای شناسایی محل نگهداری سایر اموال سرقتی و بازگرداندن آنها به مالک معتبر ادامه دارد. متهمان اکنون برای مراحل قانونی بعدی در اختیار مرجع قضایی قرار دارند
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