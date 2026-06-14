دستگیری دو سارق منزل در تهران و بازگردانی اموال ۳ میلیارد تومانی

فرمانده پایگاه هفتم پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری دو سارق منزل و کشف اموال مسروقه به ارزش ۳ میلیارد تومان در منطقه بهارستان خبر داد. متهمان با استفاده از خودروی سمند پلاک مخدوش اقدام به سرقت کرده و پس از شناسایی و دستگیری، کلیه اموال به شاکی بازگردانده شده است.

فرمانده پایگاه هفتم پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری دو سارق منزل و کشف اموال مسروقه به ارزش تقریبی سه میلیارد تومانی در منطقه بهارستان تهران خبر داد.

سرهنگ کارآگاه کرم سلطانی در تشریح جزئیات این پرونده اعلام کرد که پرونده در پیvě یک فقره با موضوع سرقت از منزل از کلانتری ۱۰۹ بهارستان به این پایگاه وارد شده و در دستور کار ویژه قرار گرفته است. شاکی در اظهاراتش اعلام کرده بود که خانه‌اش مورد حمله سارقان قرار گرفته و وسایلی شامل لوازم سیسمونی کودک و اقلام دیگر با ارزش حدود سه میلیارد تومان از آنجا به Ip意義 استفاده شده است.

تیم مبارزه با سرقت از منزل پس از ارجاع پرونده، با مراجعه به محل و بررسی دوربین‌های مداربسته، مشخص کرد که مشتبهان با استفاده از خودروی سمندی با پلاک مخدوش، پس از تخریب در منزل، اموال را برمی‌دارند و متواری می‌شوند. با بررسی تصاویر و اقدامات کارآگاهی، هویت یکی از متهمان به نام مهران مشخص و پس از اخذ دستور قضایی از بازپرس شعبه ۳ دادسرای ناحیه ۱۲ تهران، مخفیگاه او در حوالی میدان بهارستان شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شد.

متهم در بازجویی به سرقت با همدستی فردی دیگر به نام فرشاد اقرار کرد. با identifier متهم دوم نیز شناسایی و دستگیر شد. در بازرسی از مخفیگاه، کلیه اموال مسروقه کشف و پس از هماهنگی با مقام قضایی و طی مراحل قانونی، به شاکی بازگردانده شد. متهمان اکنون در اختیار کارآگاهان پایگاه هفتم برای تحقیقات تکمیلی و بررسی احتمال ارتکاب جرایم دیگر قرار دارند





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