سروان حسین مومنی رئیس کلانتری نواب صفوی مشهد از دستگیری تبعه ۴۷ ساله افغان خبر داد که پیش‌تر به اعدام محکوم و سپس عفو شده بود. این مرد با نام مستعار زالوی مرگ امروز ۲۱ آبان ۱۴۰۳ با همسرش در مشهد دستگیر شد.

نیروهای انتظامی در مشهد در عملیاتی دقیق و اطلاعاتی، محموله‌ای سنگین از مواد مخدر صنعتی و پیمانکاران توزیع آن را کشف و دستگیر کردند. این عملیات با هماهنگی کامل با مقامات قضایی و تحت هدایت فرماندهان امنیتی منطقه انجام شد تا زنجیره تأمین و توزیع مواد مخدر در این شهر بزرگ قطع شود. هدف اصلی این مأموریت، مقابله قاطع با سوداگرانی بود که جان جوانان این مرز و بوم را به خطر می‌اندازند.

سابقه کیفری سنگین متهم دستگیر شده در مشهد

متهم اصلی در این پرونده، مرد ۴۷ ساله تبعه افغانستان است که پیشینه‌ای بسیار سنگین و تکرارشونده از جرایم سنگین کیفری دارد. سوابق کیفری این فرد نشان می‌دهد که او در سال ۸۵ در زاهدان به اتهام ارتکاب سرقت مسلحانه محکوم شده بود و حکم قطع انگشتان دست و پای او به اجرا نیز درآمده است. این فرد که به دلیل سابقه خشونت‌آمیز و خطرناک بودنش به "زالوی مرگ" معروف بود، بار دیگر به دلیل داشتن محموله سنگین مواد مخدر به اعدام محکوم شد.

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عفو و تکرار جرم توسط سوداگر مرگ در مشهد

علی‌رغم محکومیت قبلی به اعدام، این مجرم پیش از اجرا شدن حکم پایگاه دار با مبنای عفو و رافت اسلامی نجات یافت. این عفو باعث شد تا بسیاری تصور کنند او از مسیر جنایت بازگشته است، اما واقعیت چیز دیگری بود. او پس از آزاد شدن، دوباره به فعالیت‌های غیرقانونی روی آورد و این بار به عنوان یکی از توزیع‌کنندگان اصلی مواد افیونی و صنعتی در مناطق مختلف مشهد فعالیت می‌کرد.

جزئیات عملیات پلیس نواب صفوی در خیابان شهدای فاطمیان

عملیات دستگیری این فرد خطرناک در بیست و یکم آبان ماه و با هدایت مستقیم سرهنگ حسین مومنی، رئیس کلانتری نواب صفوی، آغاز شد. نیروهای عملیاتی این کلانتری پس از شناسایی مخفیگاه متهم در خیابان شهدای فاطمیان، با محاصره محل و رعایت اصول امنیتی، به طور غافلگیرانه وارد عمل شدند. این گروه عملیاتی مشترک شامل نیروهای تجسس و پایگاه مبارزه با مواد مخدر ثامن بود که با دقت بالا مراحل نظارت بر مخفیگاه را انجام دادند.

کشفیات از جمله هروئین و مایع ساخت شیشه در دستگیری

در بازرسی از محل دستگیری، محموله‌ای ارزشمند و خطرناک از مواد مخدر کشف و ضبط شد. حجم کشفیات شامل ۳ کیلوگرم هروئین، ۴۱۰ گرم کراک، ۸ گرم شیشه و ۶ لیتر مایع مشکوک به آبکار است. آبکار مایعی است که برای ساخت مواد مخدر صنعتی از نوع شیشه استفاده می‌شود و وجود آن نشان‌دهنده فعالیت این فرد در تولید و توزیع همزمان مواد است. همچنین یک دستگاه کارتخوان نیز در این عملیات ضبط شد.

دستگیری همسر متهم و ادعای بی‌گناهی در مواجهه با پلیس

در حین عملیات دستگیری "زالوی مرگ"، همسر ایرانی و معتاد او نیز که ۴۲ سال سن دارد، دستگیر شد. پلیس با بررسی‌های تخصصی و تحت نظارت رئیس کلانتری نواب صفوی، به زوایای پنهان این ماجرا پی برد. متهم اصلی برای رهایی از مجازات سنگین، ادعا کرد که محموله کشف شده متعلق به همسرش است و او هیچ نقشی در توزیع گسترده مواد مخدر ندارد، اما تحقیقات پلیس همچنان ادامه دارد تا حقیقت پرونده روشن شود.