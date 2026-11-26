دادستان بندرعباس از دستگیری عوامل تولید و توزیع الکل در هرمزگان خبر داد. این حادثه منجر به ۷ فوتی و ۹۸ مصدوم شده است.

عارف اکبری ، دادستان مرکز استان هرمزگان ، اعلام کرد که متهمان پرونده مسمومیت‌های الکلی در این استان دستگیر شده‌اند. وی تأیید کرد که این افراد هم‌اکنون در بازداشت به سر می‌برند. این دستگیری‌ها در واکنش به فاجعه اخیر و با هدف ریشه‌کن کردن شبکه تولید و توزیع مواد مخدر و الکلی غیرمجاز انجام شده است.

سیر زمانی دستگیری و شناسایی متهمان

عارف اکبری در توضیح جزئیات این خبر اعلام کرد که در نخستین لحظات اعلام خبر توسط مسئولان رسمی، دستورات ویژه و فوری جهت کشف حقیقت و زوایای مختلف این اقدام مجرمانه از سوی دادستانی مرکز استان صادر شد. وی ادامه داد که با آغاز روند قضایی رسیدگی به این پرونده و شروع تحقیقات، سرنخ‌هایی از عاملین این حادثه از سوی ضابطین کشف و به مقامات مربوطه در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بندرعباس اعلام شد.

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دادستان مرکز استان هرمزگان تصریح کرد که بلافاصله با صدور دستورات قضایی، عملیات شناسایی و دستگیری مظنونان آغاز شد. در این عملیات موفقیت‌آمیز، ضمن شناسایی یک محل تهیه، نگهداری و فروش مشروبات الکلی دست‌ساز، دو نفر از متهمان و عوامل تولید مشروبات الکلی مسموم دستگیر شدند. این دستگیری‌ها نقطه عطفی در اطمینان‌بخشی به افکار عمومی و برخورد قاطع با جرم بود.

اعترافات متهمان و تعقیب شبکه توزیع

دادستان مرکز استان هرمزگان با بیان اینکه متهمان هم‌اکنون با قرار تأمین کیفری مناسب در بازداشت به سر می‌برند، افزود که تحقیقات فنی و پلیسی از بازداشت‌شدگان بلافاصله از همان لحظه دستگیری آغاز شده است. وی خاطرنشان کرد که متهمان در جریان اعترافات خود اعلام کردند که مواد مسموم را از طریق افراد دیگری تهیه کرده‌اند. بر این اساس، دستورات لازم جهت شناسایی و دستگیری سایر عوامل و مرتبطین این اقدام مجرمانه نیز صادر شده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان تأکید کرد که با توجه به حساسیت موضوع، شناسایی و دستگیری تمامی متهمین و اعضای شبکه تولید و توزیع مشروبات الکلی مسموم در دستور کار قرار گرفته است. وی افزود که نتایج اقدامات انجام شده متعاقباً اعلام خواهد شد تا افکار عمومی از روند کامل‌شدن پرونده‌های قضایی مطلع شوند.

آمار فوتی‌ها و مصدومان در دانشگاه علوم پزشکی

بنابر اعلام رسمی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، شمار جان‌باختگان مسمومیت‌های الکلی در این استان از پنج روز قبل تاکنون، هفت نفر و تعداد مسمومان نیز به ۹۸ نفر رسیده است. این آمار نگران‌کننده نشان‌دهنده شدت عواقب مصرف مشروبات الکلی غیراستاندارد و دست‌ساز است. خانواده‌های این جان‌باختگان با فقدان عزیزان خود مواجه شده و مصدومان همچنان در بیمارستان‌های استان در حال درمان هستند.

مسئولان قضایی و انتظامی استان هرمزگان با تکرار هشدارها بر خطرات جدی الکل، بر لزوم مشارکت مردمی در شناسایی مراکز غیرمجاز تاکید دارند. این پرونده به عنوان نمونه‌ای از جرایم مرتبط با مواد مخدر و مشروبات الکلی، به سرعت در اولویت قرارگیری دستگاه‌های اجرایی و قضایی قرار گرفته است. پیگیری‌ها برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی ادامه دارد.

طی سال‌های گذشته نیز مشروبات الکلی دست‌ساز در چندین مرحله موجب مسمومیت و مرگ تعدادی از مصرف‌کنندگان شده است. این توالی حوادث نگران‌کننده، ضرورت اجرای قوانین سخت‌گیرانه‌تر و نظارت دقیق‌تر بر بازار را بیش از پیش نشان می‌دهد. جامعه حقوقی و قضایی استان در حال تلاش برای تسریع در رسیدگی به پرونده‌های بازمانده است.