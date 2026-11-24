سرهنگ شهرام عبدی از کشف پرونده قتل دختر ۱۹ ساله سنندجی و دستگیری پدر و مادر او به اتهام ارتکاب جنایت به دلیل اختلافات خانوادگی خبر داد.

سرهنگ شهرام عبدی ، رئیس پلیس آگاهی استان کردستان، رسماً از کشف پرونده قتل یک دختر جوان ۱۹ ساله ساکن سنندج و دستگیری پدر و مادر مقتول خبر داد. این اعلام خبری در پی تماس مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر فوت این دختر جوان در یکی از محلات سنندج صورت گرفت.

تشریح جزئیات کشف جرم و دستگیری متهمان

به محض دریافت اطلاع از مرکز ۱۱۰، گروهی از کارآگاهان اداره مبارزه با جرائم جنایی فوراً در محل حادثه حاضر شدند تا به بررسی دقیق موارد بپردازند. این تیم تخصصی پلیس با هماهنگی کامل مراجع قضایی و برای رسیدن به حقیقت، تحقیقات فنی و تخصصی خود را در مورد علت فوت دختر جوان آغاز کرد.

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در جریان بررسی‌های میدانی و اقدامات فنی انجام شده توسط کارآگاهان، وقوع قتل به صراحت تأیید شد و مشخص گردید که این اتفاق یک مرگ طبیعی یا اتفاقی نبوده است. این یافته‌ها نشان داد که عوامل انسانی و جنایی در وقوع این فاجعه نقش مستقیم داشته‌اند.

اعتراف والدین به قتل فرزند به دلیل اختلافات خانوادگی

نتایج تحقیقات پلیسی به سرعت به ثمر نشست و منجر به شناسایی و دستگیری افرادی شد که در صحنه جرم حضور داشتند. پدر و مادر مقتول در جریان بازجویی‌ها و بررسی‌های پلیسی، به قتل دختر خود اعتراف کردند و انگیزه خود را اختلافات خانوادگی عنوان نمودند.

رئیس پلیس آگاهی استان کردستان تصریح کرد که متهمان پس از دستگیری، همراه با پرونده تشکیل شده برای طی مراحل قانونی در اختیار مراجع قضایی قرار گرفتند. این اقدام پلیس نشان‌دهنده سرعت عمل و تخصص کارآگاهان در کشف جرایم پیچیده خانوادگی است.

هشدار پلیس درباره شایعات سن مقتول و اخبار نادرست

سرهنگ عبدی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به موضوع انتشار اخبار نادرست در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی اشاره کرد. وی خاطرنشان کرد که از شب گذشته، برخی افراد بدون ارائه هیچ‌گونه منبع یا مستند معتبری، سن مقتول را ۱۶ سال اعلام کرده و مطالبی را منتشر می‌کنند.

این مقام انتظامی هشدار داد که انتشار چنین اخبار نادرستی می‌تواند موجب تشویش اذهان عمومی و انحراف افکار عمومی شود. وی تأکید کرد که انتشار اخبار غلط، به‌ویژه درباره پرونده‌های حساس و حوادث تلخ اجتماعی، اقدامی مسئولیت‌زاست و نباید به امری عادی تبدیل شود.