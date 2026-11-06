دستگیری متهم به ترور ترامپ در نزدیکی کاخ سفید توسط سرویس مخفی آمریکا

نیروهای سرویس مخفی آمریکا رونی یوردریس گوانیبا چِرینوس، مهاجر ونزوئلایی را به اتهام برنامه‌ریزی برای ترور دونالد ترامپ در نزدیکی کاخ سفید بازداشت کردند.

نیروهای سرویس مخفی آمریکا در بامداد روز شنبه، یک مرد مسلح را در نزدیکی کاخ سفید بازداشت کردند. این اقدام امنیتی پس از انتشار گزارش‌هایی مبنی بر اظهارات فرد دستگیر شده درباره برنامه‌ریزی برای ترور دونالد ترامپ ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، انجام شد. مقامات آمریکایی تأیید کرده‌اند که این تهدید جدی بوده و منجر به واکنش فوری نیروهای امنیتی در محوطه کاخ سفید شد.

جزئیات بازداشت و هویت متهم ونزوئلایی

بر اساس بیانیه منتشر شده توسط وزارت امنیت داخلی آمریکا که توسط شبکه سی‌بی‌اس نیوز گزارش شده است، فرد بازداشت‌شده یک مهاجر فاقد مدارک قانونی است. نام کامل این مظنون رونی یوردریس گوانیبا چِرینوس است و او اهل کشور ونزوئلا می‌باشد. بازداشت این فرد در روز پنجشنبه صورت گرفت و در زمان دستگیری، چندین قبضه سلاح به همراه او پیدا شد.

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سرویس مخفی آمریکا در این عملیات امنیتی، متهم را بدون اینکه باعث ایجاد خطر برای شهروندان یا مقامات دولتی شود، کنترل و دستگیر کرد. تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که این فرد سابقه‌ای از حمل سلاح‌های غیرمجاز داشته است. مقامات تأکید کرده‌اند که هرگونه تهدیدی علیه رئیس‌جمهور آمریکا با حداکثر شدت ممکن مورد بررسی قرار می‌گیرد.

اتهامات کیفری و اسناد صادر شده

دادستانی آمریکا کیفرخواستی رسمی علیه رونی یوردریس گوانیبا چِرینوس صادر کرده است که شامل سه اتهام اصلی مرتبط با انتقال غیرقانونی سلاح گرم، حمل سلاح‌های ثبت‌نشده و حمل مهمات ثبت‌نشده می‌باشد. این اتهامات سنگین‌ترین بخش پرونده کیفری این متهم محسوب می‌شوند و می‌توانند منجر به محکومیت‌های طولانی مدت شوند.

علاوه بر اتهامات اسلحه، کیفرخواست صادر شده شامل موارد دیگری مانند نگهداری برخی سلاح‌های خطرناک، حمل اسلحه کمری بدون مجوز، استفاده غیرمجاز از خودرو، سرقت و دریافت اموال مسروقه نیز می‌باشد. این تنوع در اتهامات نشان‌دهنده بررسی دقیق سوابق و اموال کشف شده از سوی مأموران پلیفدرال و سرویس مخفی بوده است.

واکنش‌ها و وضعیت امنیتی کاخ سفید

پس از این رویداد، وضعیت امنیتی در محوطه کاخ سفید و مناطق اطراف آن تشدید شده است. نیروهای امنیتی با افزایش گشت‌زنی و بررسی‌های دقیق‌تر، اطمینان حاصل می‌کنند که هیچ تهدید دیگری وجود ندارد. این اقدامات بخشی از روتین‌های پیشگیرانه سرویس مخفی آمریکا برای حفاظت از شخصیت‌های عالی‌رتبه دولتی است.

برخی کارشناسان امنیتی تأکید می‌کنند که بازداشت این فرد به موقع، نشان‌دهنده کارایی سیستم‌های اطلاعاتی و نظارتی آمریکا است. با این حال، هنوز جزئیات دقیق زمان‌بندی ترور احتمالی یا همپیمانان احتمالی این متهم توسط مقامات فاش نشده است. پرونده کیفری این فرد در دادگاه‌های فدرال ایالات متحده پیگیری خواهد شد و انتظار می‌رود در هفته‌های آینده مراحل بعدی رسیدگی به آن صورت گیرد.