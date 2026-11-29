سرهنگ بیرانوند از دستگیری کلاهبرداري خبر داد که با جعل مدارک و ادعای نفوذ در دستگاه قضایی، ۱۲۰ میلیارد ریال از شهروندان کلاهبرداری کرد.

فرمانده پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ اعلام کرد که یک کلاهبردار ماهر دستگیر شده است که با سوءاستفاده از عنوان‌های جعلی سازمانی و ادعای نفوذ در دستگاه قضایی، مبالغ بسیار سنگینی را از شهروندان دریافت کرده بود. این اقدام جنایی منجر به شکایت تعدادی از قربانیان شد و کارآگاهان پس از پیگیری‌های اطلاعاتی، هویت و محل پنهانگاه وی را کشف کردند.

جزئیات پرونده و نحوه انجام جرم

بر اساس اعلام سرهنگ امین‌الله بیرانوند، بررسی‌های اولیه پرونده نشان داد که متهم با معرفی خود در سمت‌های غیرواقعی و ادعا ارتباط با برخی افراد کلیدی، اعتماد شهروندان را جلب می‌کرد. وی با تکیه بر این ادعای دروغین مبنی بر برخورداری از نفوذ در مراجع قضایی، توانست قربانیان را متقاعد کند که در ازای دریافت وجه، برای پیگیری پرونده‌های آن‌ها اقدام خواهد کرد.

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کارآگاهان این پایگاه پس از انجام اقدامات اطلاعاتی دقیق، متهم را در محدوده منطقه نعمت‌آباد شناسایی کردند و بلافاصله عملیات دستگیری را با موفقیت به انجام رساندند. در بازرسی از متهم، تعدادی قرارداد با موضوع وکالت قضایی، قطعاتی از کارت‌های شناسایی منتسب به سازمان‌های مختلف و یک برگ حکم مأموریت جعلی منتسب به یکی از سازمان‌های نظامی کشف گردید.

مبلغ کلاهبرداری و وضعیت متهم

سرهنگ امین‌الله بیرانوند تصریح کرد که متهم فاقد هرگونه پروانه وکالت قانونی بوده است، اما با تشریفات فریبنده خود، اعتماد مردم را جلب می‌کرد. بر اساس اعترافات رسمی وی پس از بازداشت، مبالغی در حدود ۱۲۰ میلیارد ریال از شهروندان کلاهبرداری شده است که این رقم نشان‌دهنده وسعت بالا و خسارت مالی سنگین وارد شده به مردم است.

تاکنون چند نفر از شاکیان اصلی این پرونده شناسایی شده‌اند که بخش عمده‌ای از مبالغ کشف شده را در بر می‌گیرد. فرآیند شناسایی سایر مالباختگان و بررسی ابعاد دیگر پرونده همچنان با جدیت توسط کارآگاهان پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ در جریان است تا از تکرار این جرم و کمک به سایر متهمان احتمالی جلوگیری شود.

تکلیف نهایی کلاهبردار و اقدامات پلیس

پس از تشکیل پرونده کیفری و تکمیل مراحل تحقیقات مقدماتی، قرار وثیقه برای متهم صادر شد و وی به زندان معرفی گردید. این اقدام قضایی و پلیسی نشان‌دهنده سخت‌گیری دستگاه قضایی و نیروی انتظامی در برخورد با متخلفانی است که با سوءاستفاده از جایگاه‌های دولتی و نظامی، امنیت روانی و مالی جامعه را هدف قرار می‌دهند.

تحقیقات برای شناسایی سایر قربانیان و جمع‌آوری مدارک بیشتری ادامه دارد تا تمامی ابعاد این کلاهبرداری گسترده روشن شود. پلیس آگاهی تهران بزرگ هشدار می‌دهد که شهروندان تنها به مدارک رسمی و دارای امضای معتبر اعتماد کنند و از تماس با افرادی که ادعای نفوذ در مراجع قضایی را دارند، پرهیز نمایند.