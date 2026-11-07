سرهنگ معمارپور از دستگیری اعضای باند سرقت تلفن همراه در آجودانیه و خیابان پیروزی خبر داد. این باند به چندین فقره سرقت اعتراف کرده است.

سرهنگ مهدی معمارپور فرمانده پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران از عملیات موفقانه پلیس برای دستگیری یک باند سه نفره که به سرقت تلفن همراه در مناطق شمالی پایتخت مشغول بودند خبر داد. این دستگیری حاصل پیگیری‌های کارآگاهان این پایگاه در راستای رفع سوءتظعم عموم مردم و بازگرداندن اموال مسروقه به صاحبان اصلی آن ها بود.

ریشه‌یابی شکایت در محدوده آجودانیه

عملیات شناسایی و دستگیری سارقان پس از ثبت شکایتی مبنی بر سرقت تلفن همراه در محدوده منطقه آجودانیه آغاز شد. کارآگاهان واحد مبارزه با سرقت های خیابانی بلافاصله پرونده را در دست گرفتند و با بررسی دقیق فیلم های دوربین های مداربسته و انجام اقدامات اطلاعاتی تخصصی، موفق به شناسایی هویت یکی از مظنونان کلیدی شدند.

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بررسی های میدانی و پیگیری های اطلاعاتی نشان داد که این افراد در مناطق شمالی تهران فعالیت می کنند و احتمال مشارکت در چندین فقره سرقت دیگر نیز وجود دارد. پلیس آگاهی تهران با تدابیر امنیتی و هماهنگی های لازم تصمیم به دستگیری فوری دستگیرندگان گرفت تا از سرقت های احتمالی دیگر جلوگیری کند.

دستگیری متهمان در خیابان پیروزی و تهران نو

پس از تثبیت شواهد و دریافت دستور قضایی لازم، مأموران نیروی انتظامی در محدوده خیابان پیروزی و تهران نو به دنبال مظنونان رفتند. این عملیات منجر به دستگیری دو تن از اعضای اصلی باند سه نفره شد که به سرعت در اختیار کارآگاهان قرار گرفتند تا اطلاعات بیشتری درباره نحوه عملکرد این گروه به دست آید.

تحقیقات تکمیلی و بازرسی های انجام شده از محل سکونت یا حضور متهمان دستگیر شده، سرنخ های جدیدی را برای شناسایی فرد سوم این باند فراهم کرد. پلیس با سرعت عمل بالا اقدام به جستجو کرد و در نهایت موفق شد فرد سوم را نیز در محدوده خیابان نیروی هوایی دستگیر کند.

اعترافات سارقان به چندین فقره سرقت تلفن همراه

سرهنگ معمارپور در تشریح جزئیات این پرونده اعلام کرد که متهمان دستگیر شده در جریان تحقیقات حضوری به مشارکت در چندین فقره سرقت تلفن همراه در مناطق شمالی تهران اعتراف کردند. این اعترافات نشان داد که این باند به صورت گروهی و با برنامه قبلی به سرکتهای خود می پرداختند.

بررسی ها و اظهارات سارقان دستگیر شده حاکی از آن است که فرد دیگری نیز در این مجموعه مجرمانه نقش داشته و مسئولیت همراهی و پشتیبانی از سارقان مستقیم را بر عهده داشته است. این شخص به صورت غیرمستقیم اما موثر در پیشبرد اهداف این باند سرقتی سهیم بوده است.

پیامدهای امنیتی و هشدار به شهروندان شمال تهران

دستگیری این باند مجرمانه یکی از اقدامات مهم پلیس آگاهی تهران در جهت افزایش احساس امنیت در مناطق شمالی پایتخت محسوب می شود. فرمانده پایگاه یکم پلیس آگاهی تاکید کرد که اینگونه عملیات ها با هدف مقابله با سرقت های خیابانی و جلوگیری از تکرار این جرم های مالی انجام می گیرد.

شهروندان تهران می توانند در صورت مواجهه با هرگونه رفتار مشکوک یا مشاهده سرقت تلفن همراه، بلافاصله با پلیس تماس بگیرند. همکاری مردم و اطلاع رسانی سریع آن ها به پلیس ۱۱۰ به شناسایی سریع تر مجرمان و دستگیری آن ها کمک شایانی خواهد کرد و از تکرار جرایم جلوگیری می نماید.