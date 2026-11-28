سرهنگ محمد افشار از دستگیری زنی خبر داد که با سوءاستفاده از جایگاه پرستاری و کلید دوم، اقدام به سرقت طلا، سکه و ارز از منزل صاحبخانه در شهرک غرب کرده است.

پلیس پیشگیری تهران بزرگ موفق شد زنی را که پیش‌تر به‌عنوان پرستار در منزل شخصی در منطقه شهرک غرب فعالیت می‌کرد، دستگیر کند. این فرد متهم به سرقت اموال باارزش از جمله طلا، سکه و ارز از خانه صاحبکار خود شده است که پس از سفر به خارج از کشور، شاهد غیب شدن بخش قابل‌توجهی از سرمایه خود بوده است.

جزئیات سرقت و بررسی صحنه جرم در شهرک غرب

سرهنگ محمد افشار، سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری تهران بزرگ، در تشریح دقیق اتفاقات اعلام کرد که شاکی پس از بازگشت به ایران و مراجعه به کلانتری ۱۳۴ شهرک قدس، از مفقود شدن مقادیر زیادی دارایی خود خبر داد. بررسی‌های اولیه کارآگاهان نشان داد که هیچ‌گونه اثری از تخریب یا ورود غیرقهری به درب‌ها و پنجره‌های خانه وجود ندارد و سرقت با دقت و بدون ایجاد صدمه فیزیکی به ساختمان انجام شده است. این موضوع سرعت بخشیدن به تحقیقات را در مسیر شناسایی فردی که دسترسی قانونی به منزل داشته، افزایش داد.

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مأموران نیروی انتظامی با بازرسی دقیق تصاویر دوربین‌های مداربسته نصب‌شده در محوطه و بررسی الگوهای تردد در روزهای اخیر، نام زنی را به‌عنوان مظنون اصلی در پرونده مطرح کردند. این زن پیش از این واقعه، به‌طور منظم به عنوان پرستار در آن خانه رفت‌وآمد داشته و همسر شاکی در جریان حضور او در محیط منزل کاملاً آگاه بوده‌اند. شکاف زمانی بین سفر شاکی و کشف موضوع سرقت، باعث شد فرضیه حضور فرد آشنای خانه برای انجام این عمل غیرقانونی تقویت شود.

اعتراف به تهیه کلید دوم و انتقال کالا به جنوب

در اقدامی حیرت‌آور، متهم در جریان بازجویی‌های تخصصی و روان‌شناختی انجام‌شده توسط مأموران کلانتری، تمام جرم خود را اعتراف کرد. وی پذیرفت که با سوءاستفاده از اعتماد صاحبخانه و بهره‌برداری از اطلاع‌هایی که در مدت خدمت به‌عنوان پرستار کسب کرده بود، اقدام به کپی‌برداری غیرمجاز از کلید اصلی منزل نموده است. متهم اذعان داشت که پس از خروج صاحبخانه از کشور، با استفاده از کلید دوم وارد خانه شده و اموال باارزش را بدون باز گذاشتن ردپایی خارج برده است.

یکی از ابعاد مهم پرونده که توسط پلیس فاش شد، فرآیند جابجایی و فروش اموال مسروقه است. متهم اعلام کرده است که پس از سرقت، کالاها را به یکی از استان‌های جنوبی کشور منتقل کرده و در آنجا به فروش رسانده است. این اقدام نشان‌دهنده برنامه‌ریزی قبلی و تلاش برای دور زدن سیستم‌های نظارتی و فروش سریع دارایی‌های غارت‌شده در بازارهای غیررسمی یا پنهان در مناطق دورتر از تهران بوده است.

پیگرد قضایی و هشدار امنیتی به شهروندان

با توجه به اعترافات قطعی متهم و مدارک جمع‌آوری‌شده، پرونده قضایی برای این فرد تشکیل شده و تحقیقات برای شناسایی سایر ابعاد ماجرا و ردیابی اموال مسروقه در استان‌های جنوبی ادامه دارد. نیروی انتظامی تأکید دارد که هرگونه سوءاستفاده از جایگاه‌های شغلی که مبتنی بر اعتماد هستند، با جدیت کامل پیگیری خواهد شد. این اقدام پلیس هدفمند، هشداری جدی برای همه شهروندان است تا با وجود اعتماد به نیروهای کمکی، نسبت به حفظ امنیت اموال و دسترسی به کلیدها هوشیار باشند.