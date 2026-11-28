پلیس آگاهی تهران بزرگ با رصد دقیق، مرد معتاد را که دختر ۱۰ ساله خود آیلار را در پی درگیری خانوادگی کشته بود، شناسایی و دستگیر کرد.

کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ موفق شدند مردی را که در جریان یک درگیری خانوادگی، دختر ۱۰ ساله خود به نام آیلار را به قتل رسانده بود، شناسایی و دستگیر کنند. این دستگیری پس از آن رقم خورد که کارشناسان جنایی با پیگیری دقیق و بررسی‌های اطلاعاتی، مخفیگاه متهم را یافتند و او را به دام انداختند.

کشف جسد دختر ۱۰ ساله در تهران

چندی قبل، مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ با دریافت گزارش مرگ مشکوک یک دختر خردسال، تیمی زبده از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ را به محل حادثه اعزام کرد. کارآگاهان با رسیدن به صحنه جرم، با جسد دختر ۱۰ ساله‌ای روبه‌رو شدند که بررسی‌های اولیه و معاینات سطحی نشان می‌داد او بر اثر خفگی و درگیری‌های فیزیکی شدید به قتل رسیده است.

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بررسی‌های ابتدایی کارآگاهان به سرعت مشخص کرد که پدر این دختر خردسال، فردی معتاد است که در جریان یک منازعه خانوادگی، جان دخترش را گرفته است. این موضوع با توجه به وضعیت جسمانی و ذهنی مقتول، ابعاد تلخ‌تری به این پرونده جنایی بخشید و تحقیقات را برای دستگیری سریع عامل این جنایت آغاز کرد.

اعتراف پدر به قتل به دلیل مشکلات مالی

متهم پس از شناسایی مخفیگاهش توسط کارآگاهان و هماهنگی با مرجع قضایی، در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر و به اداره آگاهی منتقل شد. او در جریان بازجویی‌های تخصصی به قتل دختر ۱۰ ساله خود اعتراف کرد و اظهارات شگفت‌انگیزی را ارائه داد.

او در اظهاراتش مدعی شد که دخترش به دلیل بیماری و شرایط جسمانی و ذهنی خاص، خانواده را با مشکلات متعددی مواجه کرده بود. متهم عنوان کرد که آن‌ها توانایی تأمین هزینه‌های نگهداری و درمان او را نداشتند و فشارهای اقتصادی و روانی شدیدی بر خانواده وارد می‌کرد که منجر به بروز درگیری در روز حادثه شد.

این مرد توضیح داد که روز حادثه بر سر همین موضوع با دخترش درگیر شده و در جریان این درگیری، منجر به مرگ او شد. وی پس از ارتکاب این جنایت هولناک، از صحنه گریخت تا اینکه با تلاش‌های شبانه‌روزی کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ شناسایی و دستگیر گردید.

تحقیقات تکمیلی و ارجاع به پزشکی قانونی

با کسب اعترافات متهم، کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ مأموریت یافتند تا با ادامه تحقیقات، ابعاد پنهان این جنایت و جزئیات دقیق وقوع قتل را به طور کامل روشن سازند. این اقدامات برای تکمیل پرونده کیفری و ارائه دلایل مستند به مراجع قضایی در حال انجام است.

جسد دختر ۱۰ ساله نیز با دستور قضایی در دادسرای امور جنایی تهران، برای انجام معاینات دقیق‌تر، تعیین علت قطعی مرگ و انجام آزمایش‌های سم‌شناسی، آسیب‌شناسی و پاتولوژی به پزشکی قانونی کهریزک منتقل شده است. متهم نیز جهت انجام تحقیقات تکمیلی و طی مراحل قانونی، در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته است.